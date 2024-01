V obdobju med 30. decembrom lani in 2. januarjem letos so iz hiše v Mariboru neznani storilci odnesli zlatnino, gotovino ter več ur višjega cenovnega razreda, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Vrednost ukradenih stvari so ocenili na okoli 120 tisoč evrov.

Policija poziva vse, ki bi imeli o ukradenih predmetih kakršnekoli informacije, naj pokličejo policijo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

S PU Maribor so poleg fotografij ukradenih predmetov dodali še nekaj opisov. Ukradene ure so:

- znamke Tag Hauer (mornarsko modre barve, s PVC pasom, z mornarsko modro številčnico),

- Rolex (zlate barve, s črno številčnico, s kovinskim pasom),

- Ceruti (temno modre barve, s kovinskim pasom),

- G-shock (bele barve, s PVC pasom),

- Hublot (s črno notranjostjo in črnim PVC pasom),

- V6 (s črno notranjostjo in črnim PVC pasom),

- AP (s črnim PVC pasom in črno notranjostjo z rdečimi in modrimi vzorci),

- Hublot (z belo notranjostjo in črnim PVC pasom),

- ura neznane blagovne znamke (s črno notranjostjo, obdana z kamenčki in črnim PVC pasom),

- HP (pozlačena, s črno notranjostjo in kovinskim pasom),

- HP (pozlačena, s belo notranjostjo, kovinskim pasom).