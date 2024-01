»Naznanjamo začasno ustavitev vojaških in varnostnih operacij proti okupacijskim silam - da bi preprečili osramotitev iraške vlade -, a bomo svoje ljudi v Gazi še naprej branili na druge načine,« je v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije, sporočil predstavnik skupine Abu Husein al Hamidavi.

Trojica ameriških vojakov je bila v nedeljo ubita v napadu brezpilotnega letala, ki naj bi bil po informacijah ameriške televizije CBS izdelan v Iranu. Plovilu se je uspelo izogniti zračni obrambi, ker so Američani prav takrat pričakovali vrnitev svojega brezpilotnika.

ZDA so za napad obtožile oborožene skupine, ki v Siriji in Iraku delujejo s podporo Irana. V Washingtonu naj bi že ugotavljali, če za njim dejansko stoji skupina Kataib Hezbolah, ki je prevzela odgovornost, so pa v Pentagonu v torek dejali, da napad nosi sledi te skupine, in napovedali posledice.

Povračilne ukrepe je nemudoma po napadu napovedal tudi predsednik ZDA Joe Biden, ki je v torek nato dodal, da se je že odločil glede odgovora. Zagotovil je sicer, da si ne želi širše vojne na Bližnjem vzhodu.

Nedeljski napad je bil prvi, ki je terjal smrtne žrtve med ameriškimi vojaki v regiji, odkar so se na območju po napadu islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra močno razplamtele napetosti. Ameriške in koalicijske sile so sicer bile že velikokrat tarča napadov - od sredine oktobra so jih naštele 165.

Za večino je odgovornost prevzelo zavezništvo več proiranskih oboroženih skupin Islamski upor v Iraku, ki trdi, da brani Palestince in poziva k umiku približno 2500 ameriških vojakov, ki v Iraku delujejo v okviru mednarodne koalicije proti džihadističnim skupinam.