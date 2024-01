Če nimate v lasti večjega avtomobila, ni težav, sicer pa dobro premislite, saj so dovozi v posamezna nadstropja precej ozki. Ko imate avto parkiran, je čas, da se prepustite ritmu in vonju nekoč izredno močnega pristaniškega mesta.

Obvezna skodelica kave

Trst je znan kot mesto z razvito kulturo predelave in pitja kave. Navsezadnje je v Trstu sedež ene najbolj znanih svetovnih znamke kave Illy. Glede na to, da je kava tako pomembna za prebivalce tega mesta, ima tudi poseben »jezik«. Namreč, da vam bo natakar prinesel želeno pijačo, pazite, kako jo naročate. V Trstu espresu pravijo »nero«, makjatu »capo«, kapučinu pa »caffelatte«. Pravi ljubitelji kave v Trstu naročajo kavo v steklenih skodelicah, pri naročilu pa dodajo opombo »in B«, ker jim daje užitek videti barvo kave, poleg tega pa trdijo, da je tudi boljšega okusa.

Oglejte si grad Miramar

Tudi zima ob morju je lahko lepa. Izkoristite sončen zimski dan in se sprehodite do gradu romantičnega videza, ki je bil zgrajen leta 1855 na zahtevo Maksimilijana I. Habsburškega in stoji na pečini deset kilometrov od mesta. Do gradu Miramar lahko pridete z javnim prevozom, kolesom ali peš skozi čudovit borov gozd Barcola. Grad obdaja park, poln tropskih rastlin, rastlinjakov in fontan. V notranjosti gradu je tudi muzej, kjer si lahko ogledate orientalsko urejene prostore in se sprehodite skozi knjižnico, ki vsebuje več kot 7000 naslovov.

Pokusite tradicionalno jed joto

Slovanski in germanski vplivi ter zapletena zgodovina Trsta so pustili pečat tudi v kulinariki. Tisto, kar našim brbončicam zagotovo ni tuje, je poživljajoča jota, ki jo sestavljajo predvsem fižol, krompir in zelje. Za primerno ceno jo lahko pokusite v večini tržaških restavracij. Seveda pa ne boste nič zgrešili, če si enostavno privoščite pico ali pašto. Vendar bodite pozorni na delovnik večine restavracij v Trstu. Te namreč strežejo med 12. in 15. uro in nato od 18. ure dalje. Tudi ob koncu tedna.

Obiščite muzej, posvečen Jamesu Joyceu

Davnega leta 1904 je James Joyce prišel v Trst, da bi poučeval angleščino na srednjih šolah. Med bivanjem v skrivnostnem Trstu je dobil navdih za nekatera svoja najpomembnejša literarna dela, med drugim za Uliksesa. Oglejte si muzej, ustanovljen njemu v čast, in skozi različno tiskano, digitalno in videogradivo pokukajte v Joyceov vsakdan. Oglejte si fotografije stanovanj, v katerih je živel, preberite o krajih, ki jih je rad obiskoval, in če ste dovolj pogumni, jih lahko obiščete tudi sami. Če hočete pisatelja objeti, ga lahko! Joyceov kip v naravni velikosti namreč stoji na mostu Ponte Rosso čez Veliki kanal.

Zapeljite se s starinsko tramvajsko vzpenjačo

Na trgu Piazza Oberdan se lahko vkrcate na starinski tramvaj iz leta 1902 in se odpeljete vse do mesta Opčine. Predlagamo, da izstopite na predzadnji postaji Obelisco in uživate v panoramskem sprehodu po 3,2 kilometra dolgi Napoleonovi cesti. V sončnih dneh je ta makadamska cesta polna sprehajalcev, tekačev, kolesarjev in plezalcev, ki uživajo v neokrnjeni naravi. Ob prihodu v Opčine se odpre panoramski pogled na mesto in okoliško morje, zato je idealen kraj tudi za fotografiranje.

Uživajte v nakupovanju

Trst je bil od nekdaj priljubljen tudi za nakupovanje. Živahne ulice so polne različnih trgovin, restavracij in barov s ponudbo vrhunske kave in aperitivov. Za začetek si oglejte četrt Borgo Teresiano, v kateri ulica San Nicolò, ki slovi po knjigarnah, trgovinah znanih blagovnih znamk in svetovnih franšizah. Na poseben način je privlačna tudi ulica Viale XX Settembre.