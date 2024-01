Vseh ubitih Palestincev v izraelskih napadih v Gazi po 7. oktobru je že blizu 27.000. Takšna je precej verodostojna številka Hamasovega ministrstva za zdravstvo, ki je samo v noči s ponedeljka na torek naštelo 128 smrtnih žrtev, zlasti veliko v mestu Kan Junis na jugu, kjer je situacija kritična tudi v bolnišnicah. Po trditvah izraelske vojske so v tem mestu med drugim napadli urad voditelja Hamasa Jahje Sinvarja in obrat za proizvodnjo raket. »V zadnjih tednih so se naše operacije osredotočile na Kan Junis,« je dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari, ki trdi, da je bilo doslej v Kan Junisu »likvidiranih več kot dva tisoč teroristov«. Obrambni minister Joav Galant pa pravi: »Doslej smo likvidirali četrtino Hamasovih teroristov, podobno je število ranjenih.«

Obetavni »pariški« predlog

Voditelj političnega krila Hamasa Ismail Hanijeh, ki živi v Katarju, se odpravlja v Kairo, kjer se bo pogovarjal o predlogu premirja, ki so ga v Parizu na pogovorih z Izraelom oblikovali Katar, Egipt in ZDA. Premirje naj bi trajalo vsaj šest tednov, Hamas bi moral najprej izpustiti 35 talcev, in sicer ženske, otroke, starce, ranjene in bolne, pozneje tudi druge, Izrael pa iz svojih zaporov več tisoč Palestincev. V Gazi naj bi bilo še okoli 130 zajetih talcev. »Pripravljeni smo izpustiti vse,« je za Al Džaziro dejal član politbiroja Hamasa Mohamad Nazal. Upa, da bo začasno premirje vodilo k trajnemu.

Ameriški, katarski in egiptovski pogajalci iz Pariza so optimistični, tudi zato, ker je izraelski premier Benjamin Netanjahu pod pritiskom Izraelcev, ki zahtevajo popuščanje Hamasu za izpustitev talcev. A Netanjahu še vedno noče sprejeti dveh glavnih zahtev Hamasa: umik izraelske vojske iz Gaze in trajno premirje.

Ogrožen denar za UNRWA

Odnosi med Izraelom in ZN so se še poslabšali, ko je Netanjahujeva vlada dvanajst uslužbencev agencije UNRWA obtožila sodelovanja v terorističnih napadih 7. oktobra. Več zahodnih držav, tudi ZDA, je zato ustavilo finančno pomoč agenciji, ki od leta 1949 skrbi za palestinske begunce na Bližnjem vzhodu. Teh je danes 6 milijonov in v zadnjih mesecih se UNRWA sooča z najhujšo situacijo v svoji 75-letni zgodovini, ko blaži humanitarno katastrofo v Gazi, zlasti zaradi pomanjkanja hrane in vse hujših težav z zdravstveno oskrbo prebivalcev. V izraelskih napadih je bilo v Gazi doslej ubitih okoli sto uslužbencev UNRWA, vsi so bili Palestinci. Newyorški dnevnik Wall Street Journal medtem trdi, da ima vsak deseti od 12.000 uslužbencev UNRWA stike s Hamasom. Pravzaprav še malo glede na to, da je Hamas v Gazi na oblasti.

UNRWA je devet uslužbencev odpustila in proti njim uvedla preiskavo. Glede dveh še poskuša ugotoviti identiteto, eden pa je umrl. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa se je v torek sestal s predstavniki držav donatoric. Zločinskega početja posameznih uslužbencev UNRWA po njegovih besedah ne bi smeli zlorabiti za ukrepanje proti agenciji kot taki, katere delovanje je nujno potrebno za preprečitev še veliko hujše humanitarne katastrofe v Gazi. Zato se slovensko zunanje ministrstvo pridružuje Guterresovemu pozivu k nadaljnjemu financiranju agencije. Slovenija ji je lani namenila 1,2 milijona evrov, o čemer vlada odloča sproti.