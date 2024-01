Mladi iščejo zanimivo delo. Zakaj bi šel nekdo delat v dom za minimalno plačo, če lahko kje drugje lahko zasluži veliko več in hitreje. Že sedaj ni interesa za delo z ljudmi, zlasti ne s starejšimi. Ne morem vas potolažiti, da bo bolje, ker ne bo, če se ne bomo ukvarjali z vzgojo otrok, da so tudi starejši pomemben del družbe.

Postelje so in bodo prazne, dokler se ne bo spremenilo nekaj na sistemski ravni, na ravni države. V prvi vrsti so to plače, ki so za tovrstno psihično in fizično naporno delo sramotno nizke. Ali veste, da je skoraj polovica zaposlenih v socialnem varstvu na minimalni plači ali se jim do te celo doplačuje? Potem so tu normativi, ki se praktično že preko dvajset let niso ustrezno spremenili. Nič se tudi ni bistveno spremenilo na področju nagrajevanj, odnosov oziroma vlaganj v največji kapital, to so zaposleni ter stanovalci. Tega nihče ne uvidi, dokler se sam ne znajde v situaciji, ko potrebuje tovrstne storitve. Pristojni so skozi leta to področje tako zanemarili, da malokdo sploh še hoče delati s starejšimi. Večer