Novi Kemijski inštitut do konca leta 2026

Sredi prihodnjega leta bodo začeli prenovo in gradnjo novega objekta Kemijskega inštituta po arhitekturni rešitvi biroja Arhitektura Krušec. Gradnjo 17,6 milijona evrov vredne investicije morajo zaključiti do konca leta 2026. Če bodo ujeli rok, bo Ljubljana dobila tudi center za gensko in celično terapijo.