Juh, ki bi vsebovale sir, v naši kulinariki ni veliko. Ideja, da za kremnost in proteinsko bogatost v juhi poskrbi sir, oziroma mlečni izdelki, je čudovita. Če vsebuje še veliko zelenjave, je pa sploh fenomenalno. Ta juha je neverjetna, saj med kuhanjem tudi lepo diši, pa še kremasta in nadvse okusna je. Če poleg pojeste še kos kruha, je to čudovito lažje kosilo ali večerja.

V juho proti koncu priprave lahko vmešate dve različni sestavini. Ti določata, če je juha bolj zdrava ali bolj razkošna:

Če želite, da je bolj zdrava, oziroma bolj polna proteinov, skupaj s sirom v juho dodajte še skuto.

Če želite, da je juha bolj razkošna, pa v juho skupaj s sirom dodajte nestepeno sladko smetano ali smetano za kuhanje.

Če uporabite smetano, je juha najboljša sveže pripravljena, saj se smetana ne pogreva zelo dobro. Če uporabite pa skuto, juho lahko tudi še pogrejete, a lepo počasi, na nizki temperaturi.

V juhi se nahajajo naslednje komponente:

MLEČNI IZDELKI – V juhi je veliko proteinov. Na začetku priprave je maslo, nato pa še mleko, sir in pa skuta ali smetana.

ZELENJAVA – V juhi je čebula, česen, korenje in brokoli. Brez skrbi lahko namesto svežega uporabite tudi zamrznjen brokoli.

ZAČIMBE – Da je juha odlična, poskrbijo začimbe in sicer sladka paprika, sol, poper od Kotányi in še zelenjavna jušna osnova.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

Najprej pa še nekaj idej, kako lahko brokoli spremenite v fantastičen obrok:

Losos s parmezanovim pokrovom in pečenim brokolijem)

Bučna juha z brokolijem in špageti

Quesadilla: prepognjena tortilija s sirom in brokolijem

Brokolijevo-špinačna juha s skuto

Soba noodles solata z brokolijem, papriko in arašidovim prelivom

Brokolijev riž s porom in sušenimi paradižniki

Brokolijeve kroglice s sirom in jogurtovo pomako

Še več idej za pripravo brokolija najdite pod oznako brokoli.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

1 košček masla

1 žlica olja

1 večje korenje

3 stroki česna

30 g moke

1 žlička sladke mlete paprike

0,5 l jušne osnove (ali vode in zelenjavne kocke)

200 g brokolija (približno pol glavice)

1,5 dl mleka

100 g topljivega sira (cheddar, edam)

100 g skute (ali cottage cheesa) ALI 2 dl nestepene sladke smetane

2 ščepca čilijevih kosmičev (neobvezno)

približno 1 žlička soli

približno 1/2 žličke popra

PRIPRAVA

Brokoli narežite na majhne cvetke, stebla pa nikar ne zavržite, ampak ga previdno olupite in narežite na kolute. Korenje po potrebi olupite in naribajte, čebulo in sir sesekljajte, sir pa naribajte.

V večji kozici segrejte žličko olja in maslo in na segretem zmehčajte čebulo in korenje. Še malo posolite in popoprajte. Dodajte česen, papriko in moko in premešajte in kuhajte minuto. Dolijte jušno osnovo, dodajte brokoli, premešajte in kuhajte približno 10 minut, da se zelenjava skuha.

V kozico zlijte mleko in kuhajte dve minuti, da se mleko dobro segreje. Dodajte še sir in skuto (ali smetano) in kuhajte še nekaj minut na nizki temperaturi. Dobro mešajte, da se sir stopi.

Nekaj juhe (tekočino in zelenjavo) zmiksajte in zmiksano prenesite nazaj v kozico. Poskusite in po potrebi dosolite in dopoprajte.

Juho servirajte v skodelico, po želji okrasite s čilijevimi kosmiči ter takoj postrezite.