BIC Ljubljana je prostor za vse, ki jih navdušujejo prehrana, dietetika, zdrav življenjski slog, energijska in hranilna vrednost živil, tehnološki napredek v živilski industriji, trajnost ali celo mikrobiologija in biotehnologija. Dijakom v srednješolskem programu ter študentom v višješolskem programu nudimo aktualno in praktično naravnano izobraževanje na področju živilstva in prehrane. Naši sodobno opremljeni laboratoriji in sodelovanje z uglednimi živilsko-prehranskimi podjetji jim zagotavljajo bogate izkušnje in izobraževanje v realnih učnih okoljih.

Srednješolsko izobraževanje: živilsko-prehranski tehnik/tehnica

V srednješolskem programu živilsko-prehranski tehnik na BIC Ljubljana, Živilski in naravovarstveni šoli, dijaki praktično znanje pridobivajo v realnih učnih okoljih, zlasti v živilsko-prehranskih podjetjih, šolskih laboratorijih ter šolski pekarski in slaščičarski delavnici. Naučijo se analizirati in nadzorovati kakovost živil od surovine do končnega izdelka, obvladajo smernice in novosti živilsko tehnoloških in prehranskih procesov, spoznajo ekološko čiste tehnologije, zdrav način prehranjevanja in pridobijo dragocene veščine za delo v živilski industriji. Dijakom program popestrijo tabori, krožki, strokovne ekskurzije in tekmovanja, mnogi pa razvijejo tudi svoje prehranske izdelke.

Višješolsko izobraževanje: inženir/ka živilstva in prehrane

Študij živilstva in prehrane na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli je namenjen predvsem študentom, ki želijo zanimiv in praktično naravnan študij v sodobno opremljenih laboratorijih, lastni šolski mikropivovarni KULT316 in v vodilnih živilsko-prehranskih podjetjih ter inštitucijah v Sloveniji in v tujini. V programu najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanimajo prehrana, dietetika in gastronomija ter sestava živil ali pa različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vina in mikropivovarstva), kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija. Študentom študij popestrijo strokovne ekskurzije doma in v tujini, razvoj novih prehranskih izdelkov in tekmovanja.

V tujino po novo znanje

Dijaki in študenti so vključeni v bogat program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično izobraževanje k delodajalcem v Avstrijo, Belgijo, Španijo, Francijo, Italijo, Grčijo, Finsko, Portugalsko na Irsko in drugam.

Nagrada za najbolj inovativno strokovno šolo v Evropi

Na BIC Ljubljana smo v letu 2020 kot prva in edina šola v Sloveniji prejeli nagrado Evropske komisije Vet Excellence Award, ki nas je v kategoriji odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju uvrstila v sam vrh inovativnega izobraževanja v Evropi. Dobrodošli pri nas.

