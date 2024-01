»Zdaj smo stavkali od ponedeljka do petka, ob sobotah in nedeljah pa so bila dežurstva, delala so se nujna stanja. Z umikom soglasij prehajamo na sedemdnevni delavnik, kar pomeni, da se bodo v delavnik štele tudi ure, opravljene ob sobotah in nedeljah, je povedal predsednik Fidesa Damjan Povh. Umik soglasja je po podatkih Fidesa podpisala več kot polovica zdravnikov.

Nekatera soglasja bodo v veljavo stopi takoj, tak primer naj bi bila Splošna bolnišnica Celje in Onkološki inštitut Ljubljana. V nekaterih primerih pa bo preklic oziroma umik soglasij v veljavo stopil v 30 dneh.

»To je bil nujen ukrep, ki smo ga morali narediti prav zaradi tega, da opozorimo, da si ta vlada sploh ne želi nobenih sprememb v zdravstvu,« je dejal.

Naloga javnih zdravstvenih zavodov po njegovih besedah bo, da ob upoštevanju novih pogojev sestavijo urnike tako, da se prilagodijo umiku soglasij.

Strani se po besedah namestnika vodje vladne pogajalske skupine Denisa Kordeža še vedno vrtita okoli datuma uveljavitve finančnih učinkov, torej dvigov plač. Vlada namreč ne pristaja na parcialne dogovore s katerimkoli sindikatom, ki bi prinesel finančne učinke pred 1. januarjem 2025.

Naslednja pogajanja bodo v sredo ob 13. uri na sedežu Fidesa. »Srčno upamo, da pridemo do napredka in da tudi Fides končno razume, da ne glede na to, kdo sedi nasproti njih, so stališča pač enaka,« je povedal Kordež. O vsebini ponujenega sindikatu ni želel govoriti, je pa poudaril, da so bile vladne ponudbe konkretne.

Sindikat Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

V Fidesu so se odzvali tudi na mnenje Komisije RS za medicinsko etiko, da je stavka za bolnike nekoristna, škodljiva in nepravična. Kot so navedli, stavka ne povečuje le stisk bolnikov, ampak se večajo tudi stiske zaposlenih v zdravstvu. V mnenju je po navedbah sindikata »elegantno skrita ugotovitev, da za nastale slabe razmere nikoli niso odgovorni le zaposleni v zdravstvu.«

»To ugotovitev zmorejo vztrajni prebrati šele po dolgem naštevanju vsega škodljivega, kar bi naj stavka povzročala. Pozabi pa komisija v svoji izjavi na dejstvo, da stavkamo prav zaradi vsega, kar je danes za njih tako neetično,« so poudarili v Fidesu.