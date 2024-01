V izjavi na omrežju Telegram je Hanija v imenu Hamasa potrdil, da je gibanje prejelo predlog iz Pariza in da ga preučujejo. Zapisali so še, da pripravljajo odgovor nanj in da so pripravljeni na pogovore, če bi ti vodili h končanju izraelske agresije.

Pogovori o novi prekinitvi ognja so minulo nedeljo potekali v Parizu. Na njih so sodelovali predstavniki ZDA, Izraela, Katarja in Egipta. Osnutek predloga, ki so ga pripravili ameriški pogajalci, predvideva, da bi palestinske oborožene skupine izpustile več kot 100 talcev, Izrael pa bi v zameno omogočil prekinitev spopadov za dva meseca.

V prvi fazi naj bi se spopadi prekinili za 30 dni, Hamas pa naj bi v tem času na prostost izpustil ženske, starejše in ranjene. V drugi fazi naj bi za še 30 dni premirja izpustil zajete moške in vojake. Ni jasno, koliko palestinskih zapornikov bi v zameno izpustil Izrael. Ta naj bi ob tem omogočil tudi, da v enklavo pride več humanitarne pomoči.

Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so po srečanju v Parizu sporočili, da med stranmi še vedno obstajajo določena razhajanja, vendar pa so pogovore označili za konstruktivne. Bela hiša je pred tem ocenila, da je hiter razvoj dogodkov v smeri začasnega premirja malo verjeten.

Hamas je med napadom na Izrael 7. oktobra, v katerem je bilo ubitih 1140 ljudi, večinoma civilistov, zajel okoli 250 talcev. Po več izmenjavah za Palestince, zaprte v izraelskih zaporih, jih gibanje v Gazi - domnevno na območju Han Junisa na jugu - zadržuje še 132.

V povračilni ofenzivi izraelske vojske je bilo na območju Gaze po zadnjih podatkih palestinskega ministrstva za zdravje v enklavi ubitih najmanj 26.751 ljudi. Še 65.636 je ranjenih.