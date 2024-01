Medtem ko bodo sodniki danes odločali, ali oziroma kdaj bodo nadaljevali z opozorilnim protestom, je jutrišnja stavka tožilcev že gotovo dejstvo. Tožilci bodo tako jutri v skladu z zakonskimi omejitvami in navodili začasne vodje vrhovnega državnega tožilstva reševali le najpomembnejše primere, torej priporne zadeve, zadeve pred zastaranjem, primere, pri katerih je v veljavi ukrep začasnega zavarovanja premoženja, in pa - po navodilu vodje tožilstva - tudi vse zadeve s področja mladoletniške kriminalitete. Kot nam je danes pojasnila vodja stavkovnega odbora, novomeška tožilka Barbara Prevolšek Rajić, se bodo ob enajstih dopoldne vsi stavkajoči tožilci, ki bodo prenehali z delom, povezali prek videokonference in razpravljali o stavki, možnostih, ki jih imajo na voljo za dosego stavkovnih ciljev, posledicah neizpolnitve stavkovnih zahtev … Razprava naj bi trajala približno tri ure, po njenem zaključku pa bodo sklicali tudi tiskovno konferenco.

Kot pravi vodja stavkovnega odbora, so tožilci vladi v skladu zakonom o stavki predlagali, da naj tožilcem plačo ustrezno popravi z dodatkom v višini 1244 evrov bruto mesečno, od vlade pa niso prejeli nikakršnega odgovora. »Danes zjutraj sem vlado, ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za javno upravo še enkrat pozvala, da naj se odzovejo in začnejo pogovore,« pravi tožilka Prevolšek Rajić, ki je tokrat od vlade dobila zgolj odgovor, da so zadevo odstopiliobem ministrstvom. Slednje ocenjuje kot ignoranco, po mnenju vodje stavkovnega odbora pa vlada ne spoštuje niti določil zakona o stavki, ki velevajo, da morata obe strani poskušati sporazumno rešiti nastali spor in napovedati tudi predlog za rešitev spora. Kot pravi Prevolšek Rajić, so sami vladi v ta namen predlagali že omenjeni dodatek v višini 1244 evrov, ki po besedah tožilke predstavlja razliko v plači med okrajnimi tožilci na začetku kariere in najslabše plačanimi poslanci.