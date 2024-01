Gre za predhodne ocene gibanja bruto domačega proizvoda (BDP), ki temeljijo na nepopolnih podatkih in so lahko še revidirane, je v današnji objavi opozoril evropski statistični urad.

V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2022 se je BDP območja z evrom povečal za 0,1 odstotka, BDP celotne unije pa za 0,2 odstotka. V tretjem četrtletju je BDP obeh območij v medletni primerjavi stagniral.

Podrobni podatki po državah

Med članicami, za katere je Eurostat imel podatke, so največjo četrtletno rast v zadnjem četrtletju beležile Portugalska (+0,8 odstotka), Španija (+0,6 odstotka) ter Belgija in Latvija (po +0,4 odstotka). Padec BDP so v tej primerjavi zabeležile Irska (-0,7 odstotka) ter Nemčija in Litva (po -0,3 odstotka).

Glede na zadnje četrtletje 2022 se je v zadnjem lanskem trimesečju BDP povečal v šestih članicah in zmanjšal v petih. Največjo rast sta imeli Portugalska (+2,2 odstotka) in Španija (+2,0 odstotka), največji padec Irska (-4,8 odstotka) in Avstrija (-1,3 odstotka).

Nemški BDP se je v zadnjem četrtletju na četrtletni ravni zmanjšal za 0,3 odstotka, v medletni primerjavi pa za 0,2 odstotka. V Franciji je BDP na četrtletni ravni stagniral, glede na enako obdobje leto prej pa porasel za 0,7 odstotka. Italija je v zadnjem trimesečju na četrtletni ravni beležila 0,2-odstotno, medletno pa 0,5-odstotno gospodarsko rast.

Podatkov za Slovenijo še ni. Statistični urad RS bo podatke za zadnje lansko četrtletje in prvo oceno za celotno 2023 objavil sredi februarja.