»Nekdanji predsednik vlade Imran Kan in podpredsednik PTI Kureši sta bila obsojena vsak na deset let,« je sporočil tiskovni predstavnik stranke. Predsednik PTI Gohar Ali Kan je napovedal, da bodo sodbo izpodbijali na vrhovnem sodišču.

Do obsodbe nekdanjega premierja prihaja pred splošnimi volitvami 8. februarja, na katerih PTI ne bo smela sodelovati. Vrhovno sodišče je namreč stranki prepovedalo uporabo njenega simbola - kija za kriket - na volilnih lističih, ker ni izvedla obveznih znotrajstrankarskih volitev. To pomeni, da bo moralo več sto kandidatov PTI, ki je med Pakistanci sicer še vedno precej priljubljena, na volitvah nastopiti kot neodvisni kandidati pod različnimi simboli. Volilne oblasti so pred tem zavrnile dokumentacijo za nastop Kana na volitvah.

Nekdanji premier je od avgusta lani za zapahi zaradi preiskav v primeru številnih obtožb, od korupcije do razkrivanja zaupnih dokumentov. V primeru korupcije mu je sicer višje sodišče avgusta lani razveljavilo prisojeno triletno zaporno kazen. Islamabad je nemire, ki so izbruhnili po Kanovi aretaciji, izkoristil za zatiranje PTI, zaradi česar je več vidnih predstavnikov stranke pobegnilo.

Po drugi strani je vrhovno sodišče novembra lani razveljavilo obsodbo nekdanjega premierja Navaza Šarifa, ki je bil leta 2018 obsojen na deset let zapora zaradi spornega nakupa prestižnih stanovanj v Londonu. Šarif, ki se je oktobra vrnil v Pakistan, se bo tako lahko potegoval za četrti premierski mandat.