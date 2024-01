Stavkovnemu valu – v teh dneh stavkajo zdravniki in zaposleni na večini upravnih enot – se jutri pridružujejo tožilci. Če se bodo danes za stavko odločili še sodniki, bodo po besedah podpredsednika sodniškega društva Andreja Ekarta upoštevali, da z ukrepi ne posežejo prekomerno v pravice državljanov.

Ekart je za STA povedal, da vlada in državni zbor v času protesta nista pokazala nobene pripravljenosti za takojšnjo uresničitev ustavne odločbe. Ocenil je, da so v društvu kljub temu razširili zavedanje, da je spoštovanje odločb ustavnega sodišča eden od temeljnih stebrov ustavne ureditve. Poleg tega menijo, da neizvršitev ustavnih odločb »ogroža zaupanje državljanov v delovanje pravne države in demokratični ustroj družbe«.

Sodniško društvo je na sejo povabilo tudi ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan, ki udeležbe še ni potrdila. Ali se je bo udeležila, bo znano dopoldan, so za STA sporočili z ministrstva.

24. januarja so končali dvotedenski opozorilni protest. V tem času so po navedbah vrhovnega sodišča preklicali naroke za glavne obravnave, razen v nujnih zadevah, v katerih je sojenje potekalo nemoteno. Za to so se odločili, saj vlada in državni zbor nista odpravila neustavnosti glede sodniških plač, na katero je opozorilo ustavno sodišče junija lani.

Tožilci pa bodo stavkali v sredo. Za tri ure bodo prekinili delo na sodiščih, v preostalem delovnem času pa bodo opravljali prednostne zadeve. Za to so se odločili, saj vlada in državni zbor nista uresničila ustavne odločbe o sodniških plačah. Višina plače državnega tožilca je skladno z zakonom o državnem tožilstvu določena enako kot plača sodnika ustreznega položaja. Ugotovitve ustavnega sodišča glede plač sodnikov torej veljajo tudi za državne tožilce.