Država v imenu “javnega interesa” vabi nove delavce, izigrane pa pošilja domov?

Upravne enote bodo vloge za izdajo dovoljenj za prebivanje in delo turškim delavcem, ki se bodo zaposlili v podjetju Yapi Merkezi, obravnavale prednostno. Tako naj bi čim hitreje zapolnili vrzel, ki je na gradbišču drugega tira nastala s prekinitvijo pogodbe podizvajalcu Türkcan zaradi kršitev pravic delavcev. So si vlada, ministrstvo in 2TDK s tem umili roke?