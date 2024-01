Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo nadaljeval danes na Južnem Tirolskem, kjer se bodo ženske pomerile na veleslalomu (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30). Tradicionalno prizorišče zadnjih let bo gostilo okrnjeno konkurenco. Na Kronplatzu bosta manjkali najboljši alpski smučarki zadnjih let Petra Vlhova in Mikaela Shiffrin. Medtem ko je Slovakinja po operaciji kolena že končala sezono, Američanka sporoča, da bo po padcu v Cortini d'Ampezzo izpustila še današnjo tekmo v Dolomitih, potem pa se bo sproti odločala, kako naprej.

Lani je Mikaela Shiffrin prepričljivo dobila preizkušnjo na Kronplatzu in postala najuspešnejša alpska smučarka vseh časov. Štiriindvajsetega januarja lani je namreč dosegla 83. zmago v svetovnem pokalu in prehitela rojakinjo Lindsey Vonn, dan kasneje pa je bila najboljša še enkrat. Kasneje v sezoni je s 87. zmago prehitela še Šveda Ingemarja Stenmarka, po odlični sezoni 2023/24 pa je dosegla že 95 zmag. Namesto da bi sijajna Američanka lovila nove zmage, se ji po hudem padcu tekmice v boju za veliki kristalni globus skupne zmagovalke svetovnega pokala vse bolj približujejo. Predvsem Lara Gut-Behrami, ki se je z nedeljsko superveleslalomsko zmago Mikaeli Shiffrin približala na manj kot 200 točk zaostanka.

Lara Gut-Behrami doslej na Kronplatzu še ni zmagala, dvakrat pa je bila druga, in sicer lani in predlani. Izjemno motivirana bo pred domačimi navijači tudi Federica Brignone, ki minuli konec tedna v Cortini d'Ampezzo ni blestela, zato bo skušala popraviti vtis v bazični disciplini. Med Švicarko in Italijanko poteka tudi zanimiv boj za mali kristalni globus, ki ga lahko teoretično osvoji tudi še Mikaela Shiffrin. V ožjem krogu favoritinj bo danes še Švedinja Sara Hector, ki je dobila zadnji veleslalom na Slovaškem.

Slovenska reprezentanca bo na Južnem Tirolskem štela le dve alpski smučarki, saj se je Andreja Slokar odločila, da bo tekmo izpustila. Ajdovka v tej sezoni ni osvojila še nobene veleslalomske točke svetovnega pokala in bo po enoletni odsotnosti s tekmovališč potrebovala še nekaj časa, da bo dosegala želene uvrstitve. Na startu bosta Ana Bucik in Neja Dvornik. Prva ima za seboj slabo veleslalomsko sezono, saj v skupnem seštevku zaseda 23. mesto, kar pomeni, da je na robu uvrstitve v finale svetovnega pokala, kjer bo tekmovalo po 25 alpskih smučarjev in smučark v posamezni disciplini. Neja Dvornik pa tekmuje po sistemu vroče-hladno, saj je bila na veleslalomskih tekmah v tej sezoni dvakrat 18. (decembra v Lienzu in na zadnji preizkušnji v Jasni), kar sta njeni najboljši uvrstitvi v tej disciplini, na vseh drugih preizkušnjah pa je ostala brez točk.

Novi odpovedi Iz Bavarske so včeraj znova prišle slabe novice glede nadaljevanja svetovnega pokala v alpskem smučanju. Potem ko konec tedna zaradi visokih temperatur ne bo dveh smukaških tekem v moški konkurenci, sta včeraj odpadli tudi preizkušnji v hitrih disciplinah v Garmisch-Partenkirchnu za ženske, ki bi morali biti v soboto in nedeljo. Organizatorji so na spletni strani napisali: »Zaradi visokih temperatur in s tem povezanih neugodnih snežnih razmer sta smuk in superveleslalom iz varnostnih razlogov odpovedana.« Za zdaj je ta konec tedna v koledarju svetovnega pokala le nedeljski moški slalom v Chamonixu.