Po podatkih kranjske občine mesto v povprečju vsako leto obišče približno tisoč avtodomov. Trenutno sta v njem dve tovrstni parkirišči. Eno je urejeno na parkirišču Stara Sava, kjer je prostora za šest avtodomov, novo parkirišče za avtodome Vodovodni stolp pa stoji ob Partizanski cesti. V neposredni bližini so teniška igrišča, pokriti olimpijski bazen, letno kopališče z dvema otroškima bazenoma in otroško igrišče.

Novo parkirišče je namenjeno izključno parkiranju bivalnih vozil in obratuje 24 ur na dan vse dni v letu. Opremljeno je s priključkom za elektriko in vodo ter platojem za izpust odpadne vode in praznjenje straniščne kasete. Parkirnina znaša 20 evrov za vsakih začetih 24 ur, plačilo pa je mogoče izključno z uporabo aplikacije EasyPark. Cena uporabe električne energije znaša 0,50 evra na kilovatno uro, voda pa je popotnikom na voljo brezplačno.