Priprave na Hruščanski karneval v polnem teku

Leta 2020 so na Hrušici pri Jesenicah začeli na novo pisati pustno zgodbo, ki ima sicer v kraju dolgo tradicijo, saj so prvi karneval priredili že leta 1937, a je vmes za več kot 30 let zamrl. Tudi letos pridno pripravljajo sprevod, ki bo 10. februarja krenil od Hrušice do Jesenic in nazaj.