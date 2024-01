Nova lokacija za večje zajetje škodljivih snovi

Potem ko so lani zaskrbljeni prebivalci Medvod večkrat opozorili na moteč vonj po kemikalijah v zraku, so na občini nedavno poskrbeli za prestavitev okoljske merilne postaje na novo lokacijo. Namesto ob medvoškem zdravstvenem domu bodo odslej kakovost zraka merili v središču mesta in bližini državne ceste.