Dokumentarni film Sto let je nastal kot slovensko-poljsko-italijansko-srbsko-avstrijska koprodukcija ter sledi zgodbi Blaža, ki se po preboleli hudi bolezni odpravi na zahtevno kolesarsko turo čez najslavnejše vzpone Gira d'Italia. Spremlja ga njegova partnerka, režiserka Maja Doroteja Prelog, da bi posnela film o njegovi zmagi nad boleznijo.

Film je nastal v produkciji hiše Cvinger, pod njenim okriljem pa je nastal tudi nagrajeni kratki film Morje med nama. Prejel je nagrado žirije PAG, ki jo sestavljajo mladi med 18. in 35. letom starosti. V obrazložitvi nagrade so zapisali: »Kratek, vendar intenziven prizor, ki gledalčev pogled ujame preko globokih pogledov, znotraj konfliktnega odnosa z očetom, ki doseže prepričljiv vrhunec, v tišini zlorab, ki se velikokrat utopijo v morju.«

Zgodba filma, ki je nastal v slovensko-češko-hrvaški koprodukciji, spremlja nezadovoljnega najstnika, ki očetu pomaga pri družinskem podjetju, med tem pa obtiči na majhnem čolnu s starejšim turistom. Vloge so odigrali Bruno Mihanović, Leon Lučev in Martin Pechlat, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Italijansko-slovenska koprodukcija Lala, pri katerem je iz Slovenije sodeloval producent Miha Černec iz produkcijske hiše Staragara, je prejel nagrado v tekmovalnem programu dokumentarnih filmov, ki nosi ime po prezgodaj umrlemu italijanskemu dokumentaristu Corsu Salani.

Žirija je v obrazložitvi zapisala: »Lala odkrito zrcali kodekse igranega in dokumentarnega filma, v izvirni vaji v bližini življenja, ki je včasih čudno in nepravilno. Prav ta neskladnost filma Ludovice Falese je tudi njegova dragocenost, ki mu omogoča, da nepričakovano aktivira gledalčev pogled.«

Film v ospredje postavlja mlado romsko dekle in preko nje težave migrantov pri vključevanju v normalno življenje v italijanski prestolnici.

Filmski festival v Trstu velja za vodilni italijanski festival srednje- in vzhodnoevropskega filma. V letošnji 35. izvedbi se je končal v soboto.