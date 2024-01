Direktorji VDC so se po prejetju finančnih izhodišč za leto 2024, ki temeljijo na sprejetem proračunu za letos in po katerem bi morali VDC znižati stroške materiala in storitev za 83 odstotkov, dogovorili, da takšnih finančnih načrtov ne bodo pripravljali. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa je zatem opozoril, da je takšno znižanje financiranja VDC neustavno in kaže na nespoštovanje invalidov.

Vendar je ministrstvo predstavnikom Skupnosti varstveno-delovnih centrov (VDC) Slovenije in direktorjem VDC zatem zagotovilo, da je ustrezna prerazporeditev sredstev znotraj proračunskih okvirjev že v teku. To bo po pojasnilu ministrstva izvedeno tako, da bo omogočeno nemoteno delo in izvajanje zakonsko določenih obveznosti vsem deležnikom. Kot so zagotovili sogovornikom, krčenja financiranja ne bo.

Minister Simon Maljevac se je danes dotaknil tudi strategije za deinstitucionalizacijo. Njen osnutek je napovedal v februarju. Na področju deinstitucionalizacije želijo po njegovih besedah delovati predvsem sistemsko in dolgoročno, ne pa sprejemati ukrepov »na horuk«, je danes pojasnil na seji DZ v ustnem odgovoru na vprašanje poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja, ki so ga zanimali načrti ministrstva na področju storitev socialnega varstva za invalidne osebe. Strategija bo osnova za delo z invalidnimi osebami v prihodnjih desetih letih, je povedal minister.

Napovedal pa je tudi, da bodo v prihodnjih mesecih začeli izvajati pilotni projekt, v katerem želijo ugotoviti, kaj družine najbolj potrebujejo v okviru storitve pomoči na domu družini. Na tej podlagi bodo v prihodnjem letu pripravili morebitne zakonodajne spremembe.