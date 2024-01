Lanskega februarja smo razkrili grozljivo zgodbo, ki se je za štirimi stenami odvijala v družini na območju severovzhodne Slovenije. Poročeni oče več otrok, danes star 49 let, je dobro leto spolno zlorabljal lastno hčer. Ko je žena izvedela za njegovo početje, ga je prijavila policiji. Sledila je aretacija, nato pripor, decembra lani pa je grozljiva zgodba na mariborskem okrožnem sodišču dobila prvostopenjski epilog. Če bo sodba obstala tudi na višjem sodišču, spolni izprijenec še dolgo ne bo na svobodi, saj ga je sodnica Karmen Krajnc obsodila na devet let zapora.

Ker je sojenje potekalo za zaprtimi vrati, podrobnosti procesa javnosti niso dosegle, je pa predsednica okrožnega sodišča v Mariboru Jasna Murgel za Večer pojasnila, da so obtoženemu sodili zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let, in kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Po besedah predsednice mariborskega okrožnega sodišča je tožilstvo za spolni napad terjalo kazen devet let in pol zapora, za prikazovanje pornografskega gradiva pet mesecev zapora, nakar je sodišču predlagalo, da obtoženemu izreče enotno kazen devet let in deset mesecev zapora. Sodnica Krajnc predlogu ni sledila v celoti. Za spolni napad je 49-letniku določila kazen osem let in sedem mesecev zapora, za prikazovanje pornografskega gradiva šest mesecev zapora, nakar mu je izrekla enotno kazen devet let zapora, torej za deset mesecev nižjo kazen, kot je predlagalo tožilstvo, vendar se to zoper sodbo ne bo pritožilo. Ali se bo nepravnomočno obsojeni pritožil, nismo izvedeli, saj ob našem poizvedovanju rok za pritožbo še ni potekel.

Žrtev je očeta posnela

Žena, ki je partnerja nazadnje prijavila policiji, je že dobro leto pred prijavo sumila, da je v njihovi družini nekaj hudo narobe. Decembra 2021, ko je moža videla iti v otroško sobo, mu je sledila in na drugi strani vrat poslušala, kaj se dogaja. Slišala je škripanje postelje, zato je vstopila. V sobi je bila tema, ona pa je prižgala luč in moža vprašala, kaj počneta s hčerko. Odvrnil ji je, da gledata nekaj na telefonu. Žena je takrat zapustila sobo, ko pa se je čez nekaj časa vrnila, je moža zalotila golega v trenutku, ko si je spodnjice povlekel čez spolni ud. Soočila ga je z vprašanji o tem, on pa ji je odvrnil, da je zmešana.

Možu je hotela verjeti, da je imela zgolj privid, a grozljivega prizora si ni mogla izbrisati iz spomina. Dogajanje je preverila še pri hčerki, ta pa ji ni upala razkriti resnice, ker ji je oče večkrat zabičal, da o njegovem početju ne sme povedati nikomur. Ženski ni preostalo drugega, kot da moža še naprej dosledno opazuje in si pomaga tudi s skrivnimi sredstvi. Kmalu se je na njeno žalost in predvsem žalost otroka prepričala, da grozljivi prizori niso bili plod njene domišljije, odvijali so se v realnosti. Hčerko je soočila z vsem, kar ve, in jo pripravila do tega, da se ji je odprla in tudi sama spregovorila. Takrat je ženska izvedela, da je mož z njuno hčerko pričel spolno občevati že novembra 2021, ko je bila stara enajst let.

Ko se je deklica materi o vsem zaupala, ji je slednja predlagala, da naslednjič, ko bo z očetom sama, vse glasove posname. Otrok je privolil v to, mati pa je tako prišla do dokaza, da so njeni sumi o kaznivem početju moža utemeljeni. Poklicala je na 113 in policisti so izprijencu sredi lanskega februarja odvzeli prostost.