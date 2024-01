V Vatikanu izrekli prvo obsodbo zaradi spolne zlorabe, 2.

Obsodba v Vatikanu, o kateri govori članek pod zgornjim naslovom (dnevnik.si, 24. januarja), je pohvala tudi uredništvu Dnevnika, ki konstantno objavlja kolumne spoštovane Ranke Ivelje na to temo. Upam, da bom dočakal trenutek, ko bo Dnevnik omenjen v smeri strokovne literature, saj je prvi na kontinentu začel objavljati članke o globalnih napakah predvsem zdravnikov na ključnih mestih, ki niso ustrezno diagnosticirali vzrokov širjenja covida-19. Paradoks je tudi, da ti isti zdravniki ne razumejo niti širjenj drugih aerobnih virusov, kot so tisti pri gripi in pljučnici, v obeh primerih prav tako z določenim deležem smrtnih posledic med starejšo populacijo.