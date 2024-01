Nepreslišano: Alojz Ihan, dr. medicinskih znanosti, imunolog in publicist

Imamo kadrovsko nerealističen in zato nestabilen zdravstveni sistem, ki ga je upravljalec, ministrstvo za zdravje, po nekih »EU zgledih« sicer lepo narisal na papir, a že za svoje osnovno delovanje zahteva ekscesno in glede na pravila EU nedopustno količino dela prek polnega delovnega časa (40 ur tedensko in maksimalno 8 ur dodatnega dela). Delo prek 48 ur tedensko je namreč kršenje EU direktive o delovnem času. Kljub temu je pri nas dopustno, če zdravstveni delavci podpišejo prostovoljni pristanek, ki ga lahko kadarkoli prekličejo. Če bi to zares storili, bi se sistem NMP in urgentnih centrov v nekaj dneh ustavil.