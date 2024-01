Sodba Izraelu

Ko so Angleži odhajali z Arabskega polotoka, so leta 1948 podarili Judom velik del palestinskega ozemlja, na katerem je zrasel današnji Izrael. Judje pa so bili vedno v sporih z svojimi sosedi. Sedaj smo priča vdoru izraelske vojske v Palestino, s katerim so do sedaj pobili 26 tisoč ljudi. Južnoafriška republika pa je upravičeno tožila Izrael na meddržavnem sodišču v Haagu za navedene poboje.