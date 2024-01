Izkazalo se je, da sta aktivistki na slavno sliko nabrizgali juho. Ob tem sta dejali, da se sprašujeta, kaj je bolj pomembno: umetnost ali zdrav in trajnosten prehranski sistem. »Naše kmetijstvo je bolno,« sta še vpili aktivistki, ki sta nosili majici z napisom Riposte alimentaire (Prehrambni odziv), organizacije, ki se bori za zdravo prehrano in je del gibanja A22. To pa slovi po napadih na umetniška dela. Aktivistki so po prihodov policistov aretirali, gibanje A22 pa je v izjavi zapisalo, da je dogodek »začetek kampanje državljanskega odpora z jasno zahtevo – zahtevo po socialni varnosti trajnostno pridelane hrane«. V Parizu so v zadnjih dneh sicer potekali protesti kmetov proti zaostrovanju okoljske regulative.

Najslavnejša slika na svetu v napadu ni bila poškodovana, saj je zavarovana s steklom. Nedeljski napad pa še zdaleč ni bil edini incident, katerega tarča je bila slika Leonarda da Vincija. Največkrat je šlo za protestne napade, saj se napadalci zavedajo, da bodo deležni velike medijske pozornosti. Leta 1956 je bila slika denimo napadena dvakrat. Najprej so vandali vanjo neuspešno vrgli britvico. Nekaj mesecev kasneje pa je Bolivijec Hugo Unjaga Villegas v sliko vrgel kamen. V nobenem od napadov slika ni bila poškodovana, saj je bila že takrat zaščitena s steklom. Mona Lisa sicer izjemno redko zapusti Louvre, pravzaprav že 45 let ni zapustila muzeja. Leta 1974 so jo posodili Nacionalnemu muzeju v Tokiu. Prvi dan odprtja razstave jo je z rdečo barvo skušala posprejati 25-letna Tomoko Yonezu. Napad je bil aktivističen, saj je želela opozoriti na nedostopnost muzejev za invalide. Čeprav je morala plačati visoko denarno kazen, je dosegla, kar je hotela: muzej je organiziral dan, ko je bila slavna slika razstavljena tako, da so si jo lahko ogledali tudi obiskovalci na invalidskem vozičku. La Gioconda je bila nato na varnem v Parizu vse do leta 2009, ko je ruska obiskovalka muzeja vanjo zalučala čajno skodelico iz protesta, ker ji niso odobrili francoskega državljanstva. Trinajst let kasneje, leta 2022, pa je prišlo do prvega napada okoljskih aktivistov: v sliko priletela torta, ki jo je vanjo zalučal 36-letni okoljski aktivist, ki se je v muzej pretihotapil preoblečen v žensko na invalidskem vozičku.