Leta 2020, malo pred koronsko pandemijo, je Netflix izdal imenitno kriminalno dramo Uncut Gems. Adam Sandler (Odrasli, 50 prvih poljubov) je v vlogi kariere igral lastnika draguljarne, ki je žongliral z zasebnim življenjem, poslom in stavniškimi dolgovi. Ameriški igralec in komik je eden tistih, ki jih običajno videvamo v lahkotnejših vlogah, ki pa tu in tam, ko se vendarle lotijo resnejših vlog, navdušujejo tudi v kompleksnejših igralskih kreacijah. Štiri leta po omenjeni vlogi bo Sandler oblekel skafander prvega češkega astronavta Jakuba Procházke. Gre za adaptacijo češkega znanstvenofantastičnega romana Kosmonaut z Čech, ki ga je leta 2017 napisal Jaroslav Kalfař. Film je režiral Johan Renck, švedski režiser, znan po snemanju glasbenih videospotov, kratkih filmov in televizijskih serij. Režiral je recimo uspešnico Černobil pa tudi nekaj epizod popularnih serij Kriva pota in Živi mrtveci.

Napovednik za film je že na voljo na vseh priljubljenih spletnih portalih. Astronavta Jakuba pošljejo v vesolje, da bi preučil skrivnostni oblak kozmičnega prahu, ki se pojavi blizu Venere. Pol leta po tem, ko odrine na raziskovalno misijo, se bori z osamljenostjo, prav tako pa spozna, da je njegova zakonska zveza v razsulu. Na vesoljskem plovilu ob tem odkrije neznano bitje v podobi orjaškega govorečega pajka, ki mu ponudi čustveno oporo. Glas je pajkovcu posodil Paul Dano (Tekla bo kri, Ugrabljeni). Britanski The Guardian je pred leti zapisal, da je Kalfařjeva knjiga, kot bi Solaris Stanislava Lema začinili z dozo humorja in češke zgodovine. Predlogo je v scenarij pretopil malo znani Colby Day (I Don't Want to Kill Myself). Koliko zgodovinsko-političnega konteksta izvorne predloge je preživelo prevod v film, še ni jasno. Poleg Sandlerja in Dana v filmu nastopa še angleška igralka Carrey Mulligan (Obetavna mladenka, Maestro), ki je upodobila ženo Lenko.

Renck je o Sandlerjevi vlogi dejal, da je skušal iz 57-letnega Newyorčana na vsak način izvabiti predstavo, »ki nima nič skupnega z Adamom Sandlerjem, ki ga vsi poznamo«. Dodal je, da je to še toliko pomembneje, ker je Sandler večino časa v filmu sam ali pa si kader deli zgolj s skrivnostnim bitjem, ki stopi v stik z njim. »To, kar je pozneje postala knjiga, je bila sprva kratka zgodba, ki sem jo napisal v zadnjem letniku fakultete. Ta se je vrtela okoli ameriškega astronavta, ki je obtičal v orbiti, ko ga je žena poklicala in zahtevala ločitev,« pa je za Netflix povedal češki pisatelj Kalfař. Dodal je, da je zgodba nato sčasoma postala zgodba o ljubezni, prostoru, domu in družini. Češki pisatelj je navdušen nad tem, kako so filmarji priredili njegovo delo. »Doslej sem film videl dvakrat. Upam, da bo ljudem, ki imajo radi čudne stvari, všeč.« Film bi moral Netflix v svojo knjižnico dodati že lani, a je bila premiera zaradi stavke igralcev v Hollywoodu prestavljena na letos. Širše občinstvo naj bi ga najprej videlo na berlinskem filmskem festivalu, 1. marca pa bo na voljo na platformi pretočnega giganta.