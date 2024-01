Na Upravni enoti Ljubljana pravijo, da dežurni presojajo o nujnosti zadeve, stranke informirajo in usmerijo. Tiste, ki so se oglasile, so nujne storitve lahko opravile, če ni šlo za nujne zadeve, pa jih danes niso sprejeli; na lokaciji na Tobačni v Ljubljani je bilo takšnih strank dopoldne okoli sto, za Bežigradom pa okoli 20. Očitno pa so bili ljudje o stavki obveščeni in jih je na upravno enoto danes prišlo manj kot sicer, ugotavljajo.

Med 26 upravnimi enotami, kjer so se zaposleni odločili za tridnevno stavko, sta tudi novomeška, krška in kranjska. Načelnica Upravne enote Novo mesto Mateja Sotler Štor je pojasnila, da je delo zelo okrnjeno, saj zaposleni v času stavke izvajajo zgolj tiste naloge, ki zagotavljajo minimalni delovni proces, varnost ljudi in premoženja ali so nenadomestljiv pogoj za delo in življenje občanov ali organizacij.

Kot je zapisala, izvajajo res samo nujne naloge. Do težav po njenih navedbah trenutno še ne prihaja, saj zaposleni vsem strankam prijazno razložijo razloge za stavko, v primeru nujnih potreb pa storitev tudi izvedejo. Tudi na Upravni enoti Krško stavkajoči razen nujnih nalog ne opravljajo tekočega dela. Po navedbah v. d. načelnika Jurija Klakočarja danes zaradi stavke ni bilo težav, do 14. ure pa so opravili 12 nujnih nalog.

Podobno je tudi na kranjski in koprski upravni enoti. Načelnica Upravne enote Koper Nataša Likar je pojasnila, da je s predstavniki sindikata pri vhodu v upravno enoto vzpostavljeno stavkovno dežurstvo, ki stranke seznani o stavki in v upravičenih primerih omogoči, da opravijo storitev na upravni enoti. Kot je dodala, lahko stranke v upravnih zadevah, kjer ni krajevne pristojnosti, storitev opravijo na upravni enoti, ki ne stavka. Stranke pa se lahko poslužijo v pretežni meri tudi vlaganja vlog po pošti, elektronski pošti oziroma v poštni predal, ki se nahaja pred vhodom v upravno enoto.

Stavkajo na 41 od 58 upravnih enot

Poleg 26 upravnih enot, kjer so stavkali danes in bodo še v torek in sredo, so se sicer še na 15 upravnih enotah odločili stavki pridružiti na enega od treh stavkovnih dni. Za stavko so se tako skupno odločili zaposleni na 41 od 58 upravnih enot. Po navedbah Sindikata državnih organov Slovenije stavka približno 85 odstotkov zaposlenih v upravnih enotah oziroma okoli 2000 zaposlenih. Njihove stavkovne zahteve ostajajo enake kot novembra lani, ko so se za enodnevno stavko odločili na sedmih upravnih enotah. Zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev z nazivi na ministrstvu in ureditev dodatka za blagajniško poslovanje.

Predsednik sindikata Frančišek Verk poudarja, da je njihova zahteva, da se najnižje plačanim zagotovi plačilo nad minimalno plačo. Referent na upravni enoti, ko začne z delom, je namreč danes uvrščen štiri plačne razrede pod minimalno plačo. Za strokovnjake z univerzitetno izobrazbo in visoko strokovno šolo, ki odločajo v upravnih postopkih, pa zahtevajo primerljivo plačilo s tistimi, ki delajo na ministrstvih. Pri tem opozarjajo na kadrovsko podhranjenosti in preobremenjenost uslužbencev na upravnih enotah, pri čemer novih zaposlenih ne dobijo. Podporo prizadevanjem stavkajočih so izrekli tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) ter posamezni sindikati, člani ZSSS, Sindikat Glosa, Svobodni sindikat Slovenije in Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije.

Na ministrstvu za javno upravo pa so v petek poudarili, da so upravne enote pomemben družbeni podsistem in da se zavedajo vseh dolgoletnih in kompleksnih izzivov, s katerimi se soočajo. A so obenem ponovili, da je njihov cilj enovita prenova plačnega sistema. Odprta vprašanja, vezana na plače javnih uslužbencev znotraj različnih poklicnih skupin, pa da rešujejo na centralnih pogajanjih in znotraj pogajanj za plačni steber javnih uslužbencev v državnih organih, in ne v okviru parcialnih pogajanj, kot izhaja pri omenjeni stavki na upravnih enotah.

Sindikat: Če stavka ne bo plačana, bo sledila tožba

Stališče ministrstva je tudi, da stavkajoči niso upravičeni do nadomestila za čas stavke v višini plače, kot da bi delali. Predsednik konference sindikata upravnih enot in predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragan Stanković je na današnji novinarski konferenci dejal, da bi bil to prvi tak primer v Sloveniji in v tem primeru lahko pristojni pričakujejo tožbo. V sindikatu namreč menijo, da je bila stavka sklicana zakonito in je v svojih zahtevah več kot legitimna.

V sindikatu so danes problematizirali tudi dolg seznam nalog, ki so po mnenju ministrstva za javno upravo nujne. Verk pa je popoldne dejal še, da je dobil informacijo, da so načelniki dobili nalogo, da zberejo podatke, kdo stavka in kdo ne, kar je po njegovem opozorilu v nasprotju z določili zakona o stavki. V sindikatu sicer poudarjajo, da so pripravljeni na pogajanja, a pričakujejo resno ponudbo, saj je bil po besedah sekretarja sindikata Renata Romiča predlog, ki so ga od vladne strani prejeli prejšnji teden, »milo rečeno ponižujoč«.

Po drugi strani so na ministrstvu pojasnili, da se mora zdaj sindikalna stran opredeliti do vladnega predloga sporazuma, ki ji je bil posredovan konec prejšnjega tedna in vsebuje tudi rešitve za izboljšanje pogojev dela na upravnih enotah. »Vladna stran je vsekakor pripravljena nadaljevati pogovore s ciljem v najkrajšem možnem času doseči kompromisni dogovor, ki bo služil vsem, najbolj pa seveda ljudem in gospodarstvu, ki upravne storitve potrebuje za normalno poslovanje,« so še dodali na ministrstvu.