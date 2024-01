Francoski kmetje, ki že dlje časa zahtevajo višje cene za svoj pridelek, ugodnejšo obdavčitev in poenostavitev regulacije, so z blokadami vpadnic v Pariz začeli popoldne, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. »Naš cilj ni vznemirjati Francozov oziroma jim oteževati življenje, ampak pritisniti na vlado,« je vodja glavnega sindikata kmetov FNSEA Arnaud Rousseau po poročanju AFP dejal za televizijo RTL. Rousseau je ob tem izrazil pričakovanje, da se bo tekom dneva sestal s francoskim premierjem Gabrielom Attalom.

Francoska kmetica Karine Duc je med protestom za AFP pojasnila, da je pod vprašanjem preživetje kmetov. »Potrebujemo odgovore,« je opozorila. Na enega izmed traktorjev pa so kmetje obesili napis: »Ne bomo umrli v tišini.«

Na terenu 15.000 policistov in žandarjev

V odziv na današnji protest kmetov so francoske oblasti na teren napotile 15.000 policistov in žandarjev. Notranji minister Gerald Darmanin je varnostne sile pozval k zadržanosti, obenem pa opozoril kmete, naj ne posegajo v strateške točke. »Ne bomo dovolili, da se poškoduje vladne stavbe, davčne urade in trgovine ali da se ustavi tovornjake, ki prevažajo tuje pridelke. To je seveda nesprejemljivo,« je dejal. Protesti po ministrovih besedah prav tako ne smejo vplivati na delovanje pariških letališč Charles de Gaulle in Orly. Policisti in žandarji imajo obenem navodila, da preprečijo kakršen koli vdor v sam Pariz.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je za danes popoldne sklical sestanek z nekaterimi ministri, na katerem se bodo seznanili z nastalo situacijo, poroča AFP. »Želim, da razjasnimo stvari in ugotovimo, katere dodatne ukrepe lahko sprejmemo,« je med nedeljskim obiskom ene izmed francoskih kmetij dejal Attal.

Proteste medtem nadaljujejo tudi nemški kmetje. Več sto kmetov danes s traktorji blokira dostop do večjih nemških pristanišč. Med drugim je bilo približno 100 traktorjev parkiranih na strateških cestah, ki vodijo do hamburškega pristanišča, ki velja za eno najbolj obremenjenih v Evropi. Po poročanju AFP so bila blokadam izpostavljena tudi nekatera druga pristanišča, kot sta Wilhelmshaven in Bremerhaven. Nemški kmetje že več tednov protestirajo proti vladnim načrtom za zmanjšanje subvencij za gorivo.

Z blokado ene izmed največjih avtocest so danes protestirali tudi kmetje v Belgiji.