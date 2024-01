»Gre za nakup opreme, ki je v Sloveniji še kako potrebna,« je v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca (SDS) o smitrnosti nakupa 13.000 prenosnih računalnikov danes v DZ ocenil premier Robert Golob. Vlada bi ta nakup po prepričanju premierja morala izvesti že bistveno prej, v času epidemije covida-19, ko je bilo mnogo otrok iz socialno ogroženih družin izključenih iz učnega procesa, ker si niso mogli privoščiti računalnikov.

Golob je povedal, da do zdaj še ni slišal, da bi bilo s tem nakupom karkoli narobe, zato zavrača očitke, da je šlo za nesmotrn nakup. »Če je bilo javno naročilo izpeljano v skladu z vsemi postopki, se mi to zdi to res nenavadno,« je dejal. Premier je ob tem zagotovil, da se vsi kupljeni računalniki nahajajo v skladišču v Logatcu in zavrnil namigovanja, da naj bi jih bilo tam manj. Od kupljenih 13.000 so jih do zdaj sicer razdelili le 39.

Golob; Računalnike mioramo čim prej razdeliti

Mehanizem za razdeljevanje računalnikov bi sicer moral zaživeti z letošnjim 1. januarjem, a se je zapletlo pri pripravi uredbe, ki podrobneje določa njegovo delovanje »Moje sporočilo vsem ministrstvom, ki so v preteklosti izražali želje, da potrebujejo računalnike, je danes samo eno: čim prej, govorimo o dnevih ali tednih, moramo priti do kriterijev in te računalnike moramo razdeliti,« je poudaril Golob, ki pričakuje, da bo do dogovora med ministrstvi prišlo ta ali pa prihodnji teden.

Golob je sicer tudi sam izrazil nezadovoljstvo, da kriteriji za razdelitev računalnikov niso bili pripravljeni pred 14 dnevi. A govoriti o morebitnih korupcijskih tveganjih pri delovanju ministrice, ker se za 14 dni zamuja s kriteriji, je po Golobovem mnenju smešno.

Ob očitkih o zmedi pri razdeljevanju računalnikov pa je Golob prst uperil v prejšnjo vlado. »Ravno pomanjkljivi kriteriji za razdelitev digitalnih bonov so bili razlog za zmedo takrat, ko smo poskušali vaše zakone uresničiti, zato smo zakon spremenili na način, da smo od digitalnih bonov in od zmede, ki jo je povzročila takratna zakonodaja, prešli v nakup tiste dobrine, v tem primeru računalnikov, ki jo ljudje dejansko potrebujejo,« je bil jasen premier.

V SDS s pojasnili premierja niso bili zadovoljni, med drugim so pogrešali odgovor na vprašanje, če ministrica Stojmenova Duh še uživa njegovo zaupanje. Zato predlagajo, da se na naslednji seji opravi resno razpravo o tej temi.