Podražitev odraža rast cen naftnih derivatov na trgu v 14-dnevnem obdobju, ki se izteka z današnjim dnem. Vlada v trošarine ni posegla, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za liter 95-oktanskega bencina bo treba tako ob trošarini, ki je trenutno določena na 0,46051 evra na liter, na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest v novem 14-dnevnem obdobju plačati 1,411 evra (v iztekajočem se obdobju 1,381 evra). Brez regulacije cen, bi bilo treba po oceni ministrstva, ob upoštevanju vseh v preteklosti veljavnih davkov in prispevkov, za liter v naslednjih dveh tednih odšteti okoli 1,485 evra.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je trenutno določena na 0,39267 evra na liter, po novem stal 1,457 evra (pred spremembo 1,415 evra). Brez regulacije in še vedno veljavne oprostitve plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi bilo treba po ocenah ministrstva za liter dizla odšteti okoli 1,545 evra.

Za liter kurilnega olja bo treba, ob trošarini, ki znaša 0,11577 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju plačati 1,111 evra (pred spremembo 1,065 evra). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba za liter odšteti okoli 1,247 evra na liter.

Marže trgovcev so v skladu s trenutno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene na največ 0,0683 evra za liter dizelskega goriva, maksimalno 0,0694 evra za liter 95-oktanskega bencina in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene teh treh naftnih derivatov se bodo sicer do nadaljnjega še naprej izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.