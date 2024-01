Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so v nedeljo še sporočili, da med stranmi še vedno obstajajo določeni razkoli glede različnih stališč.

Po poročanju časnika New York Times so v Parizu govorili o osnutku besedila, ki so ga pripravili ameriški pogajalci. V okviru predloga bi palestinske oborožene skupine izpustile več kot 100 talcev, Izrael pa bi v zameno omogočil prekinitev spopadov za dva meseca.

Srečanja v francoski prestolnici so se med drugim udeležili vodja ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns, vodje izraelskih agencij Mosad in Šin bet ter predstavniki Egipta in Katarja.

Bela hiša je sicer pretekli teden ocenila, da je hiter razvoj dogodkov malo verjeten.

V Gazi se medtem nadaljujejo spopadi, število smrtnih žrtev med Palestinci pa se še naprej veča tudi po odreditvi Meddržavnega sodišča (ICJ) glede sprejetja takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida, je opozorila nevladna organizacija Human Rights Monitor. Ob tem so sporočili, da je izraelska vojska v 48 urah po odločitvi ICJ ubila najmanj 345 civilistov, ranila pa 643.

Pri organizaciji so še očitali Izraelu, da si prizadeva stradati Palestince. »V nasprotju s sodbo najvišjega sodišča na svetu in v nasprotju z lastnimi mednarodnimi obveznostmi, vključno z mednarodnim pravom in načeli, Izrael vztraja pri hudih kršitvah, ki pomenijo vojne zločine in zločine proti človeštvu, vključno z genocidom nad Palestinci,« so sporočili.

Vojaška ofenziva v Gazi, ki jo je Izrael začel po napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra, je doslej terjala že najmanj 26.422 smrtnih žrtev, ranjenih pa je več kot 65.000 ljudi.