Bodoče študentke in študenti se lahko vpišejo na najrazličnejše humanistične in družboslovne programe, od študija slovenistike, številnih jezikov (od starih in klasičnih jezikov do številnih sodobnih jezikov, med drugim slovaščine, nizozemščine, portugalščine, japonščine in korejščine) in prevajalstva do filozofije, sociologije, psihologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, geografije, arheologije, etnologije in kulturne antropologije, muzikologije, bibliotekarstva in informatike, pedagogike in andragogike ter primerjalne književnosti.

Študij na prvi in drugi stopnji

Dijakinje in dijaki bodo lahko v študijskem letu 2024/2025 na prvi stopnji študija izbirali med več kot 50 različnimi študijskimi programi oziroma smermi. V primeru izbire dvopredmetnega študija oziroma študija na dvopredmetni smeri pa je možna tudi kombinacija z dvopredmetnim študijskim programom Teološki študiji, ki ga izvaja Teološka fakulteta UL. V zadnjih letih smo na fakulteti akreditirali tudi nove študijske programe oziroma smeri: dvopredmetni program Portugalski jezik in književnost, dvopredmetno smer programa Muzikologija in tri smeri v okviru študijskega programa Prevajalstvo (Prevajalstvo – slovenščina-francoščina – dvopredmetna smer; Prevajalstvo – slovenščina-italijanščina – dvopredmetna smer; Prevajalstvo – slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer.

Bodoče študentke in študenti bodo na drugi stopnji študija predvidoma izbirali med več kot 90 različnimi študijskimi programi oziroma smermi. Novejši drugostopenjski programi oziroma smeri so: Digitalno jezikoslovje, smer Tolmačenje za slovenski znakovni jezik (Tolmačenje), dvopredmetna (pedagoška in nepedagoška) smer programa Muzikologija, dvopredmetna smer programa Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji, štiri dvopredmetne smeri programa Prevajanje (slovenščina-angleščina, slovenščina-francoščina, slovenščina-italijanščina, slovenščina-nemščina) ter dvopredmetna pedagoška smer programa Južnoslovanski študiji in dvopredmetna nepedagoška smer programa Zgodovina. V tem študijskem letu bomo prvič razpisali mesta na dvopredmetni pedagoški smeri programa Češki jezik in književnost, na dvopredmetni pedagoški smeri programa Etnologija in kulturna antropologija ter na dvopredmetni pedagoški smeri programa Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji.

Študentke in študenti lahko študij na naši fakulteti nadaljujejo na skupnem interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje, ki ga izvajamo skupaj s še petimi članicami UL in pokriva različna znanstvena področja.

Medsebojna podpora – tutorstvo na FF

Na Filozofski fakulteti UL je izjemno razvejan in dodelan sistem tutorstva, ki je organizirana pomoč študentk in študentov višjih letnikov bruckam in brucem. Na vsakem od 21 oddelkov imamo tutorsko ekipo, nad katero bdi oddelčni koordinator, celoten sistem pa nadzoruje fakultetni koordinator tutorstva. Na fakulteti uspešno delujejo tudi tutorstvo za tuje študentke in študente, tutorstvo za študentke in študente s posebnim statusom ter učiteljsko tutorstvo. Tutorstvo na Filozofski fakulteti UL spodbuja osebni pristop, zato vsak bruc oziroma brucka na svojem oddelku dobi svojega tutorja ali tutorko. Na začetku leta tutorji in bruci družno organizirajo posebna srečanja, da se brucke in bruci med seboj bolje spoznajo, študentsko tutorstvo pa je na voljo tudi kot izbirni predmet, ki je ovrednoten s kreditnimi točkami. Filozofska fakulteta z različnimi možnostmi prilagoditve študijskega procesa omogoča tudi športnikom prijazno izobraževanje.

Prek meja – mednarodna dejavnost fakultete

Fakulteta se lahko pohvali z zelo razvejano mednarodno dejavnostjo in številnimi študentskimi izmenjavami. Več kot 200 naših študentk in študentov vsako leto odhaja na študijsko izmenjavo ali prakso v tako rekoč vse programske države programa Erasmus+, gosto razvejana pa je tudi mreža naših partnerjev v državah zunaj Evropske unije. Vsako leto na fakulteti gostimo okoli 250 tujih študentk in študentov, ki jim nudimo nabor predmetov v angleškem jeziku. Najbolj razširjena programa izmenjav na fakulteti sta Erasmus in CEEPUS.

V okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete deluje 25 raziskovalnih programov in 158 projektov ARIS ter 51 projektov EU, mednarodnih projektov in tržnih projektov. Filozofska fakulteta vodi projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, ki je namenjen promociji znanosti in združuje raziskovalce Univerze v Ljubljani.

Zakladnice znanja – knjižnična dejavnost OHK in založništvo

Na Filozofski fakulteti deluje največja humanistična knjižnica v Sloveniji – Osrednja humanistična knjižnica (OHK) Filozofske fakultete UL. Sestavlja jo 18 oddelčnih knjižnic, ki podpirajo študijsko, pedagoško in raziskovalno delo, odprte pa so tudi za zunanje uporabnike in uporabnice.

Založniško dejavnost vseh organizacijskih enot in oddelkov koordinira Znanstvena založba Filozofske fakultete, ki knjige izdaja pod imenom Založba Univerze v Ljubljani in je po številu izdanih naslovov s področja humanistike in družboslovja vodilna v Sloveniji in tudi med večjimi znanstvenimi založbami v Srednji Evropi. Vse knjige Znanstvene založbe so na voljo v knjigarni, ki predstavlja tudi prostor kreativnih srečevanj in najrazličnejših kulturnih dogodkov.

Nagovor dekanje Filofoske fakultete prof. dr. Mojce Schlamberger Brezar

Spoštovani dijaki in dijakinje, bodoči študentje in študentke, dobrodošli na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani! Filozofska fakulteta je največja fakulteta v Sloveniji in hkrati osrednja slovenska humanistična institucija z več kot 100-letno univerzitetno tradicijo, saj je bila leta 1919 med ustanovnimi članicami takrat ustanovljene Univerze v Ljubljani, hkrati pa je vedno v koraku s časom.

Ponujamo izobraževanje na 21 oddelkih, ki vključujejo znanja in vede s področja humanistike, družboslovja ter študija jezikov in kultur – klasičnih, indoevropskih in neevropskih. V lanskem letu, ki je bilo posvečeno jezikom, smo jih našteli kar 53, s katerimi se lahko srečate na študijskih smereh, lektoratih in tečajih.

Med posodobljenimi programi lahko izberete enopredmetni ali dvopredmetni študij. Prav slednji nudi možnosti za kombinacije zelo različnih znanstvenih in poklicnih področij ter posledično nastanek privlačnih interdisciplinarnih profilov, ki bodo zaželeni v družbi prihodnosti. Študij na mnogih smereh vključuje tudi obvladovanje digitalnih veščin in pismenost za informacijsko družbo.

Na fakulteti smo zavezani humanističnim vrednotam in skrbi za večjezičnost ter multikulturnost, zanimamo se za družbeno pomembne teme, prizadevamo si za inkluzivnost, trajnostno naravnanost, strpnost in druge vrednote, ki lahko pripomorejo k boljši družbi prihodnosti. Ob skrb vzbujajočih naravnih in družbenih spremembah ter dogodkih, ki smo jim priča, lahko humanistika s človeško dimenzijo ponudi smernice za izhod iz družbenih kriz.

Na Filozofski fakulteti cveti tudi živahno študentsko življenje. Skozi dobro razvit tutorski sistem tutorji poskrbijo, da novi študentje hitro stkejo socialne mreže in se uspešno vključijo v študij. Kljub prostorski stiski, ki vlada na fakulteti, smo študentom po vrnitvi v fakultetne prostore po pandemiji omogočili, da imajo avtonomni prostor K17. Delujejo številna študentska društva, študentski svet Filozofske fakultete pa daje pobude, s katerimi poskušamo narediti fakulteto študentom še bolj prijazno, vključujočo in družbeno pravično.

*** Z izbiro študija nisem imela težav in bi se tudi danes, ko je mimo kar nekaj let študija, odločila enako. Filozofska fakulteta UL je nekaj posebnega, ker ponuja ogromno različnih študijev, tako da se za vsakega, ki ga veselita humanistika in družboslovje, nekaj najde. Profesorji so izjemno dostopni in vedno pripravljeni pomagati, obenem pa na fakulteti deluje tudi veliko študentskih organizacij, ki prav tako skrbijo za to, da študij poteka bolje in lažje, organizirajo pa tudi razne obštudijske dejavnosti. Mislim, da te študij na FF UL uči kritičnega mišljenja, spoznavanja različnih kultur in zgodovine, razumevanja družbe nasploh in sprejemanja različnih mnenj. Anika Logar, študentka na Oddelku za slovenistiko in Oddelku za romanske jezike in književnosti (smer Italijanski jezik in književnost)

*** Filozofska fakulteta mi je odprla čarobni svet humanistike in družboslovja, kar mi je omogočilo širjenje lastnih obzorij. Šarm mnogih študijskih smeri na filofaksu se kaže v pestri raznolikosti, kjer vsakdo lahko najde tisto, kar ga resnično zanima. Študijski proces nam namreč omogoča grajenje kritične misli, spoznavanje sebe in razumevanje svetov drugih. Ker pa vpis na fakulteto ne predstavlja samo poti izobraževanja, ampak nudi tudi vključitev v obštudijske dejavnosti, bi rada poudarila, da imamo na voljo ogromno različnih možnosti za sklepanje novih prijateljstev, druženje in nenazadnje tudi udejstvovanje. Ne smem pa tudi pozabiti na močno zgodovino študentskega organiziranja, kjer smo starejše generacije v oporo in pomoč vsakemu, ki v procesu študija vstopa na Filozofsko fakulteto. Živa Gornik, študentka 2. letnika enopredmetnega magistrskega študija Etnologije in kulturne antropologije

*** Filozofska fakulteta kot zibelka družboslovja in humanistike vnovič skrbi za razvoj družbenokritične misli. Smo fakulteta s kar 21 oddelki in mnogimi študijskimi smermi, kjer je vsakemu posamezniku na voljo usmeritev v njemu lastna zanimanja. Fakulteta ponuja veliko število pedagoških programov in s tem posredno skrbi ter vnovič opozarja na pomembnost in odgovornost, ki jo nosi učiteljski poklic v družbi. Smo tudi izhodišče za študentsko druženje in delovanje, kar se kaže v veliki pestrosti ponudbe obštudijskih dejavnosti ter študentskih društvih in iniciativah, ki na fakulteti domujejo. Andraž Fink, študent 1. letnika dvopredmetnega magistrskega študija Pedagogike in sociologije

*** Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, www.ff.uni-lj.si.