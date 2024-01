Nič ni narobe, da ženska ne le želi, ampak tudi pričakuje, da ji bo partner kupoval drage stvari. Ni lovka na gmotno bogastvo, kot se pogosto misli, ima pa vso pravico, da jo njen dragi razvaja ter ji izkazuje ljubezen in spoštovanje. Takšno je stališče Andreasa Kundurakisa, 31-letnega modela, igralca, didžeja in nekdanjega nogometaša, sina Grka in Maročanke, rojenega v Belgiji, ki trenutno živi med Atenami in Dubajem.

Nasveti, ki jih spremlja štiri milijone uporabnikov

Namesto da bi »sponzoruše« obtoževal, Andreas v svojih objavah na tiktoku in instagramu pod imenom Andreas Your Habibi (Andreas tvoj ljubljeni) ženske spodbuja, naj prosijo za draga darila – ker si to zaslužijo. »Ničesar nimaš, zaradi česar bi te oboževal. Naj te pelje po nakupih,« z neustavljivim nasmehom pove markantni Grk, ki vsak nasvet začne z »dame« in konča z »yalla« kar v arabščini pomeni: daj no, pohiti. In Andreas je prepričan, da nobena ženska ne bi zavrnila tako razkošnega tretmaja. »Dame, če bi morale izbirati med neomejeno ljubeznijo in neomejenim nakupovanjem, bi izbrale Chanel ali Dior?« se sprašuje v eni od objav s fotografijami, ki jih posname ob luksuznem bazenu, v hotelu, na promenadi, v prestižnem nakupovalnem središču in na drugih ekskluzivnih mestih v Dubaju. Če vprašate njega, je odgovor vsekakor Dior. »Ne obožuje te, če ti ne kupi Diorja,« razpreda mladenič in se jezikovno poigra z izrazoma adore (obožujem) in Dior. »Namesto da te obožuje, naj te diorizira,« pravi v drugi objavi na svojem profilu, ki mu sledi že štiri milijone uporabnikov družbenega omrežja.

Ni pa vsaka objava posvečena trditvi, da pot do srca vodi skozi zajetno denarnico. »Če ti zjutraj ne zaželi dobro jutro, opoldne dober dan in zvečer lahko noč, nisi njegova prioriteta, zato ga blokiraj,« je še en nasvet ženskam z njegove moške perspektive. Navsezadnje ima Andreas po lastnih besedah veliko izkušenj v odnosih z osebami nasprotnega spola. Svoja najstniška leta je preživel kot igralec profesionalnega nogometnega kluba s Krete, zato je bil po »poklicni dolžnosti«, kot sam pravi, obkrožen z lepimi dekleti in hitrimi avtomobili. Zaradi poškodbe, ki je prekinila njegovo kariero, je po letu dni v Atenah odprl fitnes, kar mu je ponovno prineslo denar in ženske, a tudi bogate arabske stranke, ki so ga vabile v Združene arabske emirate. Medtem je postal tudi igralec: v fitnesu je spoznal stranko iz sveta umetnosti in filma, ki ga je navdušila nad filmsko industrijo.

Zaigral v belgijskih in bolgarski seriji

A kot poudarja Andreas v svojem podkastu na youtubu, je vse drugo naredil sam. Ko je leta 2017 izvedel, da belgijska ekipa v Atenah snema serijo Spitsbroers na nogometno tematiko, je z vztrajnim klicanjem vodje za kasting le dobil priložnost. Dobil je vlogo nogometaša, kasneje, leta 2020, pa še stransko vlogo v bolgarski seriji Komandos. Leto kasneje je igral še v belgijski seriji The Fair Trade.

Vendar to niso edini Andreasovi talenti. »Hitro se začnem dolgočasiti, zato imam veliko hobijev in ne morem reči, da se bom s katerim ukvarjal do starosti,« je dejal v intervjuju ob predstavitvi svojega glasbenega dela Habibi, come to Dubai. Gre za album z remiksi pesmi v kombinaciji tehno zvoka in tradicionalne arabske glasbe, pri katerem sodeluje s številnimi drugimi glasbeniki iz Arabije in Afrike. S svojimi mišicami in številnimi tetovažami pa ni ušel niti pozornosti modnih agentov, zato je posnel več kampanj za arabski trg in naslovnico za queer in gejevsko revijo Boys Magazine.