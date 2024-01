“Problem bi bil, če bi kdo razbil celo stanovanje”

Nadzor ni potrdil očitkov o minimaliziranju nasilja sodne izvedenke psihiatrične stroke, so sklenili na pravosodnem ministrstvu, kjer so v teh dneh pripravili tudi novelo zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, ki naslavlja predvsem pomanjkanje zapriseženih strokovnjakov.