Poseg drugega najvišjega otoškega vojaka v razpravo o ruski grožnji, čigar odkritost pripisujejo bližnji upokojitvi, je še povečal bojazni nemalo ljudi pred Natovo vojno z Rusijo in pred tretjo svetovno vojno. Načelnik generalštaba britanskih oboroženih sil, general Patrick Sanders, trdi, da se druge države že pripravljajo za mobilizacijo. »Naši prijatelji v vzhodni in severni Evropi, ki čutijo bližino ruske grožnje bolj akutno, že ravnajo preudarno in postavljajo temelje za državno mobilizacijo.«

Po njegovem bi jih morala Britanija posnemati pri urjenju in opremljanju državljanov, ki bi lahko sodelovali v kopenski vojni. »Mi ne bomo imuni in kot predvojna generacija se moramo podobno pripraviti. Pri tem mora sodelovati ves narod. Ukrajina brutalno kaže, da vojne začnejo redne armade, vendar v njih zmagujejo državljanske armade.« Sanders trdi, da ni za vrnitev obveznega služenja vojaščine, predlaga pa poziv k prostovoljni prijavi državljanov za morebitno kopensko vojno.

Najmanj vojakov v 300 letih

Tudi britanski obrambni minister Grant Shapps je pred Sandersom govoril o britanski »predvojni generaciji«. »Vprašajte se, ko vidite vse današnje konflikte po svetu, ali je bolj verjetno, da se bo njihovo število povečalo ali zmanjšalo. Sumim, da vsi poznamo odgovor, verjetno se bo še povečalo. Leto 2024 mora biti leto preobrata, za Britanijo mora biti trenutek odločitve o prihodnosti naše obrambe.« Neverjetno sprenevedanje, ki je morda sprožilo generalov poseg – posredno kritiko vlade, saj ga zaradi bližnje upokojitve ne skrbi odziv političnih gospodarjev vojske, ki jih na Otoku, že vse odkar so to konservativne vlade (od leta 2010), kritizirajo, da so druga za drugo zanemarile obrambo, in se sprašujejo, ali je današnja Britanija sploh sposobna bojevati veliko vojno.

Septembra lani je obrambno ministrstvo zaradi novega kleščenja sporazuma (kljub nasprotovanju tedanjega obrambnega ministra Bena Wallacea, ki je protestno odstopil) potrdilo zmanjšanje števila vojakov na 73.000 pred letom 2025. To bo najmanj vojakov v zadnjih 300 letih. Njihovo število se je pod konservativno vladavino zmanjšalo za 30 odstotkov, saj vojska ni ušla varčevalni politiki, ki je najbolj prizadela socialo in zdravstvo, in sicer kljub pobrexitskemu bahanju o globalni Britaniji kot ključni zaveznici ZDA, ki naj bi jim na primer zdaj pomagala ohraniti varno mednarodno trgovsko plovbo. Ni presenetljivo razburjenje skupine upokojenih generalov ob včerajšnji novici, da britanske vojne ladje, ki sodelujejo v napadih na hutijevce v Jemnu, nimajo raket, s katerimi bi lahko dosegli tarče na kopnem. Pomanjkljivo oborožitev britanske vojne mornarice, zaradi katere večino napadov izvajajo ZDA, razglašajo za škandalozno.

Vojna v naslednjih 20 letih?

Sanders ni prvi med vodilnimi vojaki, ki govori o možnosti vojne z Rusijo. Nizozemski admiral Rob Bauer, ki predseduje Natovemu vojaškemu odboru, je pred kratkim opozoril civiliste, da se morajo pripraviti na vsesplošno vojno z Rusijo v prihodnjih dvajsetih letih. »Zavedati se moramo, da ni samoumevno, da smo v miru. In zato se (Natove sile) pripravljamo na konflikt z Rusijo,« je dejal Bauer.

»Vojna se lahko zgodi na Švedskem, svet se sooča z največjimi tveganji po drugi svetovni vojni. Zavedati se moramo, da je obramba Švedske naša skupna stvar,« medtem pravi švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin. 20.000 britanskih vojakov bo sodelovalo v največjih Natovih vojaških vajah po hladni vojni, ki bodo trajale od februarja do junija. Vadili naj bi obrambo pred rusko agresijo. Predsednik generalne skupščine Združenih narodov Dennis Francis je prejšnji teden opozoril, da sedanji konflikt v Rdečem morju prinaša izjemno zaskrbljujoč položaj, ki bi utegnil sprožiti še eno množično vojno na globalni ravni. »Tretja svetovna vojna ni nekaj nemožnega,« je dodal.

90 % vprašanih Britancev v prvi anketi po govoru generala Sandersa pravi, da se ne bi odzvali na prostovoljno vojaško urjenje. Dnevnik Daily Star, ki je objavil anketo, cinično dodaja, da je vse preveč predebelih za vojno.