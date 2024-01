Častna pionirska

Tisti, ki se spomnijo, vedo, a za tiste, ki so bili rojeni pozneje, je treba pojasniti. V nekdanji državi je obstajala organizacija najmlajših, imenovala se je Zveza pionirjev. Ustanovljena je bila leta 1942 po zgledu sovjetske komunistične organizacije in je vključevala osnovnošolce. Temeljila je na univerzalističnih pravilih in programskim osnovah; če zanemarimo ideološko indoktrinacijo, ki je je bilo z leti vse manj, se je poudarjalo, da ime pionir spominja na »prve pionirje, najmlajše borce naše socialistične revolucije« in »izraža težnjo po doseganju najbolj plemenitih lastnosti človeka v samoupravni družbi« ter »spodbuja k nenehnemu raziskovanju, odkrivanju in izboljševanju sveta okoli sebe«. (Če vam to morda ni dovolj, si oglejte še akronime: Pošten, Iskren, Odan (zvest), Napredan (napreden), Istrajan (vztrajen), Radišan (delaven).