Duh mobilizacije vseh sosedov z zdravim križem in brez hernije je namreč z leti usahnil. Morda je krivo pomanjkanje parkirnih mest, saj ima vsaka družina danes že dve vozili, ali pa je v skupini šestih študentov v dvosobnem stanovanju nad vami vsak s svojim avtomobilom, seveda. In posledično, ko zapade prvih nekaj centimetrov snega, se začne boj za preživetje in je čas, ko se pokaže karakter človeka. Prvo vprašanje je seveda – kdo bo parkiral na očiščenem prostoru, ko se boš ti premaknil, kdo bo dejansko poprijel za lopato in kdo bo imel dovolj poguma, da bo na svojo »skidano« parcelo postavil največjo gajbico z napisom: Ne parkiraj!

Zanimivo je, kako različen odnos do zimske idile v urbanem okolju imamo ljudje. Medtem ko smo nekateri pripravljeni pisarniške salonarje zamenjati za zimski robustni čevelj in se v službo raje kot z avtomobilom ali avtobusom odpravimo peš, so drugi odločeni, da se s problemom spopadejo na svoj način. Ponavadi se ti sosedje problema lotijo že ponoči, ko zapade dovolj snega, da je vredno obuti nepremočljive čevlje in z najvišje police potegniti stare ter odslužene smučarske rokavice. Sledi odmetavanje snega z avtomobila in čiščenje predvsem zadnjega oziroma sprednjega dela, da bo zjutraj lažje speljati. In ko se zjutraj sosed odpelje v službo ali po nujnih opravkih, seveda pričakuje, da ga bo očiščeno mesto pred blokom čakalo. Kajti, »nisem kidal zate, idi*t«, je osnovna misel, s katero ta zapušča svojo očiščeno parcelo. Le redki imajo še pogum, da si svoj teritorij označijo bodisi z gajbico, kartonasto škatlo, odsluženim stolom ali s prazno gajbo za pivo. Tovrstna kultura namreč sodi v prejšnji, po mnenju mnogih preživeti sistem.

Sistema, ki ga je zaznamovala veliko bolj strpna in solidarna družba. Družba, ki je debelo snežno odejo znala spremeniti v zabavo. Ko je sproščeno vzdušje pred blokom privabil na plano tudi najbolj zagrenjenega soseda, ki je še dan prej prodajal teorijo, da bo narava sama poskrbela za sneg.« Ampak če smo vseeno iskreni do sebe – pogrešamo tiste stare čase, ko nas je dan po odmetavanju snega bolela vsaka, tudi ritna mišica.