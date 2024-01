Zbudila sem se v Butalah, 4.

Sanjala sem, da sem v Butalah. Ko se zbudim prelistam časopis. Ministri se menjajo tako hitro, da se človek še njihovih ime ne more zapomniti. (Pri nas v Butalah je vsakdo funkcionar lahko, kolikor dolgo hoče, ne glede na to, kako dober je. Mi vemo, da politika človeka pokvari in nočemo, da bi bilo pri nas preveč ljudi pokvarjenih, če bi funkcionarje stalno menjali.)