Javna zahvala osebju SB Jesenice

Želela bi izraziti javno zahvalo zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice (SB) Jesenice, posebej pa še dr. Janezu Brezniku, specialistu interne medicine, ki je pretekli teden, v času vsakodnevnih javnih in prikritih stavk zdravnikov po Sloveniji, nesebično opravljal svoje delo in skrbel za zapleteno zdravstveno stanje mojega brata. V času informacij so se takoj javili na telefon in ko je bilo najbolj zapleteno in hudo, nas je dr. Breznik sam poklical ter obveščal o stanju. Bolnika so oskrbeli in stabilizirali do te mere, da smo ga lahko kar se da hitro prepeljali v njegovo matično kliniko v Münchnu, kjer se je do sedaj zdravil.