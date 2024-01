Španski premier Pedro Sanchez je podporo zakonu obljubil v zameno za nujno podporo katalonskih strank v parlamentu. Predlog podpira večina iz vrst levice ter baskovskih in katalonskih strank, je pa močno razdelil špansko družbo. Na ulicah Madrida in drugih španskih mest so se v zadnjih mesecih zvrstili številni protesti, tudi na poziv opozicijske Ljudske stranke (PP).

Tudi danes je osrednji trg v Madridu preplavilo morje španskih in evropskih zastav, med zbranimi pa so bili med drugim vodja PP Alberto Nunez Feijoo, ki je obljubil rešitev demokracije v državi, nekdanji španski premier Mariano Rajoy in predsednica madridske regije Isabel Diaz Ayuso.

Številni protestniki so po poročanju tujih tiskovnih agencij nosili transparente z napisi Ne amnestiji in Sanchez, izdajalec.

O predlogu bo v torek odločal spodnji španskega parlamenta, kjer bo po pričakovanjih potrjen. Do dokončne potrditve in uveljavitev bi lahko nato preteklo še več mesecev. Feijoo namreč napoveduje, da bo storil vse v svoji moči - med drugim z večino v senatu -, da bi obdobje potrjevanja čim bolj zavlekel.

Če bo sprejet, zakon predvideva umik vseh obtožnic proti več sto politikom in aktivistom, ki jih preganjajo zaradi vpletenosti v poskus odcepitve Katalonije leta 2017. Eden najvidnejših med njimi je nekdanji predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont, ki se je pred pregonom španskih oblasti zatekel v Bruselj.