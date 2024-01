V nekdanjem zaklonišču danes zbirka filmov

V nekdanjem zaprtem območju Gotenice, kjer so pred 30 leti javnosti prvič predstavili skrito zaklonišče, so danes vadbeni prostori policije. V zaklonišču, ki so ga pred leti skoraj popolnoma izpraznili, pa imata danes svoje prostore arhiv ministrstva za notranje zadeve in arhiv filmov Slovenske kinoteke.