Včeraj okoli pol enajste ure dopoldan je malo pred kočo na Dobrči 61-letni pohodnik padel in obležal nezavesten. Po navedbah policije je šel po planinski poti, malo pred njo sedel na tla in umrl. Zastalo mu je srce.

Pomoč na kraju so nudili reševalci GRS Radovljica in dežurna helikopterska ekipa z Brnika, kljub oživljanju pa je na kraju umrl. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v dolino.