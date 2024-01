Slovenski letalci na Kulmu po prvi seriji z več kot 30 točkami prednosti

Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc in Timi Zajc (860,2 točke) so v vodstvu po prvi seriji ekipne tekme svetovnega prvenstva v poletih na Kulmu. Na drugem mestu so Avstrijci s svetovnim prvakom Stefanom Kraftom, ki zaostajajo za 31,9 točke, tretji pa Nemci, ki imajo za vodilnimi že 45,2 točke zaostanka.