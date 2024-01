Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je Rusija izvedla napade z osmimi droni šahed, dvema izstrelkoma iskander ter tremi raketami S-300. Ukrajinske sile so prestregle štiri napade.

Rusija je po navedbah Kijeva napadla cilje v Poltavi v osrednjem delu države, v Donecku, Zaporožju ter Dnipropetrovsku.

Tožilstvo v Donecku je sporočilo, da je ena raketa padla na stanovanjski del mesta in poškodovala več ljudi. Po poročanju AFP so bili v raketnem napadu poškodovana najstnik in 35-letni moški, ki sta utrpela ureznine, ter njun sosed, ki je doživel pretres možganov.

Mesta in ostala naselje blizu vojaške fronte so od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v stalni pripravljenosti na ruske napade. Po podatkih Združenih narodov je bilo od začetka vojne v Ukrajini ubitih več kot 10.000 civilistov. Rusija zanika, da bi napadala stanovanjske predele mest in civiliste.