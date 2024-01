Luka Dončić je drugo zaporedno noč na parketu prebil okoli 45 minut, tokrat 46:09 minute, ob tem pa dosegel 28 točk, 17 podaj ter 10 skokov. Imel je še dve ukradeni in tri izgubljene žoge ob eni blokadi. Pred dvobojem je bil po navedbah spletne strani ekipe vprašljiv zaradi načetega gležnja.

Luka naredi vse, kar od njega zahtevajo

Tokrat za razliko od večera v Atlanti ni bil posebej razpoložen pri metu. Zadel je 9 od 26 poskusov iz igre (1/9 za tri točke). Od soigralcev mu je izdatno pomagal Grant Williams z rekordom kariere in 27 točkami, Tim Hardaway mlajši je dosegel 19 točk.

"Poglejte le, kaj je storil v zadnjih dveh večerih. V povprečju dosega trojni dvojček in 'milijon točk', napravi vse, kar od njega zahtevamo. Moramo mu le najti nekaj pomoči in biti pri tem konstantni. Od njega zahtevamo vse in se trudi," je po tekmi za spletno stran ekipe o svojem prvem zvezdniku dejal trener Dallasa Jason Kidd.

"Mislim, da smo se dobro borili. Ponosen sem na ekipo. Seveda nismo zmagali, ampak mislim, da smo se res dobro borili," pa je po tekmi na kratko dejal slovenski as.

Znova brez Irvinga

Pri Sacramentu, ki je peti na zahodu (26-18), je s 34 točkami izstopal De'Aaron Fox, ki je zadel 13 od 24 metov iz igre. Celotna prva peterka kraljev je dosegla vsaj 15 točk, Domantas Sabonis je ob 17 točkah zbral še 11 skokov.

Pri Dallasu je sicer znova manjkal drugi zvezdnik ekipe Kyrie Irving, ki je to sezono odigral le 27 od 46 tekem. Sacramento je po treh četrtinah vodil za 19 točk, ob koncu dvoboja pa so Mavericks razliko zmanjšali, a ostali nekoliko prekratki za popoln preobrat.

Z izkupičkom 25 zmag in 21 porazov je Dallas še naprej na osmem mestu zahodne konference. Na vrhu je Oklahoma (32-13) pred Minnesoto (32-14), LA Clippers (30-14) in Denver Nuggets (32-15), ki nekoliko odstopajo od ostalih.

Naslednji dvoboj košarkarje iz Teksasa čaka v noči s ponedeljka na torek doma proti Orlando Magic (23-22).

LeBron z odločilnima prostima metoma

Na preostalih tekmah sta največ zanimanja požela obračuna Boston Celtics - LA Clippers in Golden State Warriors - Los Angeles Lakers.

Na prvem so gosti iz mesta angelov Bostonu zadali drugi zaporedni poraz na domačem parketu in slavili s 115:96. Pred tem so Celtics dobili vseh 20 domačih dvobojev. Kawhi Leonard je za Clippers dosegel 26 točk, Jayson Tatum je za domače zbral 21 točk (11 skokov).

Dvoboj veteranov v San Franciscu pa je po dveh podaljških pripadel LeBronu Jamesu. Ta je zadel tudi odločilna prosta meta ob koncu drugega petminutnega podaljška. Pri svojih 39 letih je v 47:40 minute na parketu dosegel 36 točk, 20 skokov in 12 podaj. Stephen Curry je na drugi strani bojevnike držal v tekmi in na koncu zbral 46 točk (17/35 iz igre).

Denver Nuggets so ponoči premagali Philadelphia 76ers brez Joela Embiida in Tyresa Maxeyja s 111:105. Nikola Jokić je za prvake dosegel 26 točk in zbral 16 skokov.

Philadelphia je na vzhodu tretja (29-15) za vodilno ekipo lige Bostonom (35-11) in Milwaukeejem (32-14). Slednji je s 141:117 ponoči ugnal New Orleans Pelicans, Giannis Antetokounmpo je ob zmagi prispeval 30 točk in 12 skokov.

Na preostalih tekmah so San Antonio Spurs presenetili Minnesota Timberwolves s 113:112. Četrtouvrščena ekipa vzhoda New York Knicks (29-17) je s 125:109 ugnala Miami Heat, Brooklyn Nets so s 106:104 ugnali Houston Rockets. Utah Jazz so bili s 134:122 boljši od Charlotte Hornets, Washington Wizards pa s 118:104 od Detroit Pistons.