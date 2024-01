Po desetih letih se na ljubljansko koncertno sceno vrača skupina The Beatles Revival, ki je posvečena legendarnim Beatlom in velja za najboljšo v Evropi. V Hali Tivoli bodo nastopili v soboto, 17. februarja. Na koncertu bodo zaigrali največje uspešnice kot so Twist And Shout, Yellow Submarine, Yesterday, Can't Buy Me Love, Come Together, Help, Hey Jude, Let It Be, Lucy in The Sky With Diamonds, Nowhere Man, Please Please Me, She Loves You … Res je, da na ljubljanskem odru ne bodo pravi Beatli, so pa to njihovi najboljši posnemovalci, pravijo organizatorji in izpostavljajo, da se skupina neizmerno potrudi tudi pri kostumih, z mimiko, inštrumenti …

Skupina je med drugim nastopila na zabavi britanske kraljice Elizabete II, pa na koncertih Joeja Cockerja, skupin The Animals, Smokie … Zabavi pa so tudi svate na poroki nogometnega zvezdnika Ruuda van Nistelrooya.