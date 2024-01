Enemu najznamenitejših prebivalcev Benetk, Marcu Polu, čigar 700. obletnico smrti zaznamujejo prav letos, bo posvečen tudi nedeljski tradicionalni sprevod z več sto čolni in veliko skulpturo podgane v Velikem kanalu.

Med udeleženci beneškega karnevala so priljubljene predvsem klasične maske in motivi iz 17. stoletja. Glavni čas pustnega vrveža je deset dni do pustnega torka.

Znameniti let angela

Beneški karneval se zaključi s koncertom na Trgu svetega Marka. Eden od tradicionalnih vrhuncev pestrega programa je znameniti let angela, ko se bolj ali manj znana osebnost spusti z zvonika Campanile na Markov trg.

Številni dogodki z maskami in predstavami se bodo v Benetkah zvrstili vse do 13. februarja.

Beneški karneval je bil prvič omenjen leta 1094 in sodi z dovršenimi maskami in kostumi ter veličastnimi plesi med najpomembnejše dogodke v Benetkah in Italiji.