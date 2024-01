Ljubno ob Savinji in navijači iz celotne Slovenije so se izkazali, da so smučarski skoki eden najbolj priljubljenih nacionalnih športov. V izteku skakalnice pod Rajhovko se je zbralo rekordno število navijačev na ženskih tekmah za svetovni pokal. Več kot deset tisoč navijačev je pripravilo izjemno vzdušje in dalo krila domačim skakalkam, ki so poskrbele, da se je prihod na Ljubno izplačal.

Razumljivo je bilo najbolj glasno ob nastopu Nike Prevc. 18-letna skakalka iz Dolenje vasi je na domačo tekma prišla v vlogi prve favoritinje, saj je letos zbrala že pet zmag na tekmah svetovnega pokala, najboljša pa je bila tudi v petkovih kvalifikacijah, čeprav je večkrat poudarila, da ji specifična skakalnica ne ustreza povsem. A ko je smučarski skakalec ali skakalka v formi, dobro skače na vseh napravah. Z 92 metri je bila Nika Prevc najdaljša v prvi seriji tekmovanja, a je imela nekaj težav pri telemarku. Zaradi slabših ocen je za točko zaostajala za Avstrijko Evo Pinkelnig na polovici tekme. Tretje mesto je držala Kanadčanka Alexandria Louttit. V finale so se suvereno prebile tudi Nika Križnar (10.), Katra Komar (11.), Tina Erzar (12.), Taja Bodlaj (18) in Jerica Jesenko (29.).

V finalu je Jerica Jesenko svoje prve točke v karieri potrdila z dobrim skokom in je napredovala za eno mesto. Tržičanka Taja Bodlaj in Tina Erzar sta malce pokvarili svojo uvrstitev iz prve serije. Bodlajeva, novopečena mladinska olimpijska prvakinja, je na koncu bila 20. Erzarjeva pa 17. Katra Komar je zadržala enajsto mesto in s tem dosegla svojo drugo najboljšo uvrstitev v karieri. Deset tisoč glavo množico je na noge z odličnim drugim skokom dvignila Nika Križnar, ki je z 88 metri napadla celo stopničke, a je na koncu napredovala do petega mesta. »V prvem skoku sem naredila napako, kar je pomenilo slabšo uvrstitev. Drugi skok je bil veliko boljši in na koncu peto mesto. To ni slabo mesto, a se že veselim jutrišnje tekme, saj verjamem, da sem lahko še boljša,« je bila tradicionalno zelo nasmejana ​Nika Križnar.

​​Nekaj smole je imela v finalu Nika Prevc, ki je imela najslabše razmere med vsemi, naredila pa je tudi manjšo napako na mizi. S 85 metri je po nastopu vseeno prevzela vodstvo pred Alexandrio Loutitt in poskrbela za svoje sedme stopničke v karieri. S skokom pa ji ni uspelo izzvati Eve Pinkelnig, ki je kar 17 let starejša od slovenske tekmice. Izkušena Avstrijka je pristala pri 90,5 metrih in za 6,8 točke prehitela Niko Prevc in malce pokvarila praznik na Ljubnem. »Danes smo si resnično želeli slišati Zdravljico, a smo imeli nekaj smole z razmerami in naredili smo nekaj napak. Vseeno odličen ekipni uspeh,« je tekmo povzel glavni trener ​Zoran Zupančič. »Škoda izgubljenih točk pri doskoku v prvi seriji in napake v drugem skoku. Letos celo sezono skačem na vse ali nič, iščem čim več metrov in potem pride do napake. Še nikoli nisem čutila takšne podpore navijačev in upam, da jutri prikažem še boljše skoke. Iskreno pa čestitam danes tudi zmagovalki, ki nas vse, kljub svojim letom, vedno navdušuje,« je športno čestitala Evi Pinkelnig ​Nika Prevc, ki je sploh prvič v karieri zasedla drugo mesto na tekmah svetovnega pokala. Do sedaj je le petkrat stala na najvišji stopnički in enkrat na tretji.