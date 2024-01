Kako je lahko anesteziolog toliko časa živel v stanovanju z neprofitno najemnino

Anesteziolog iz UKC Ljubljana, ki je razburil z izjavo, da ga plačujejo slabše kot čistilko, je do lani živel v 116 kvadratnih metrov velikem neprofitnem občinskem stanovanju sredi Ljubljane. Ob tem je bil več let lastnik vile. Pri občinskem skladu smo preverili, kako je to mogoče.